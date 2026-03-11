엔하이픈, ‘희승 탈퇴’에 “선택 존중하고 응원…팬들 걱정이 가장 큰 아픔"

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 멤버 희승이 팀을 떠난 가운데 다른 멤버들이 입장을 밝혔다.

엔하이픈은 11일 SNS를 통해 “공지 보고 많이 놀랐을 것 같다. 엔진(팬덤명)이 어떻게 생각할지 가장 먼저 걱정했다. 엔하이픈은 언제나 엔진을 위해 존재하는 만큼 엔진이 걱정하고 힘들어하는 것을 보는 것이 저희에게는 가장 큰 아픔”이라고 밝혔다.

희승에 대해 “지금까지 일곱 멤버들이 함께 해왔던 시간은 말로 표현할 수 없을 만큼 소중한 시간들이었다”며 “그렇기에 저희는 그간 함께 해왔던 희승이 형의 선택과 새로운 출발을 존중하고 응원한다”고 전했다.

그러면서 “엔진의 걱정을 조금이라도 덜어드리고, 엔진의 행복한 매일을 만들어주기 위해 저희 엔하이픈은 앞으로도 더욱더 성장할 것”이라면서 “언제 어디서나 응원하고 지지해 주는 우리의 소중한 엔진들에게 늘 당당하고 자랑스러운 엔하이픈이 되기 위해 더 단단해지고 매 순간 감사함을 잊지 않겠다. 항상 감사하고 사랑한다”고 덧붙였다.

전날 엔하이픈 소속사 빌리프랩은 희승의 팀 탈퇴를 발표했다. 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인해 이를 존중하기로 결정했다는 것이다. 빌리프랩은 “팀의 방향성에 대해 대화를 나누었고, 그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인하여 이를 존중하기로 결정했다"고 밝혔다. 희승은 팀에서 독립해 솔로 가수로서 활동을 이어간다.

희승은 “그동안 작업한 결과물들을 회사와 공유하며 이것을 어떤 방식으로 보여드리는 것이 좋을지 고민하고 이야기를 나눴고, 회사가 제안한 방향에 따라 큰 결심을 내리게 됐다”며 “항상 부족한 저에게 끊임없는 사랑과 애정을 주셨던 엔진이었던 만큼 놀라고 걱정되는 마음들을 알기에 미안한 마음도 든다. 엔진 여러분이 큰사랑 주셨던 것을 마음속에 새기고 달려가는 희승이 되겠다”고 장문의 편지 글을 썼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

