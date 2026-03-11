지수 ‘월간남친’ 3일 만에 글로벌 4위…34개국 톱10, 화제성 삭쓸이

넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’이 글로벌 시청자들의 설렘과 로망을 완벽 충전하며 글로벌 랭킹은 물론 국내 화제성까지 싹쓸이하고 심상치 않은 인기를 견인 중이다.

11일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면 ‘월간남친’은 공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 4위에 올랐다. 260만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)와 2560만 시청 시간을 기록했으며 시청 시간 기준으로는 1위다. 여기에 ‘대한민국의 TOP 10 시리즈’ 1위를 포함해 싱가포르, 홍콩, 멕시코, 인도네시아, 브라질, 칠레 등 전 세계 34개국 TOP 10 리스트에도 이름을 올렸다. 이밖에 로튼토마토 팝콘지수 96%를 기록하며 관객으로부터의 호평까지 받고 있다.

국내 화제성에서도 선두를 달리고 있다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스에서 발표한 3월 1주차 TV-OTT 통합 드라마 화제성에서 1위를 차지했고, 출연자 화제성에서도 1위(지수)와 3위(서인국)를 기록하며 인기 몰이 중이다.

‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.

가상 현실에서 연애 인생 2회차를 꿈꾸는 미래를 연기한 지수는 의사, 대학생 새내기, 웹툰 속 주인공, 승무원 등 다양한 콘셉트를 소화하며 즐거움을 선사했다. 서인국을 비롯해 서강준, 이수혁, 옹성우, 김영대, 무진성, 박재범 등 다양한 배우들과 호흡을 맞춘 지수는 다채로운 모습으로 설렘과 공감을 안겼고, ‘케미 요정’의 면모를 보여주며 글로벌 시청자들의 뜨거운 관심을 받았다.

서인국은 웹툰 PD 경남과 가상 연애 구독 서비스의 히든카드 구영일로 활약하며 반전 매력을 선보였다. 무심한 듯 다감한 ‘경남’의 모습부터 거칠고도 섬세한 ‘구영일’의 모습까지 한 작품 안에서 여러 가지 매력을 소화하며 눈길을 끌었다. 특히 지수와 함께 보여준 로맨스 시너지는 시청자들의 설렘 지수를 높였다. 공개된 사진 속 다정한 두 사람의 모습에서도 남다른 호흡과 케미스트리를 느낄 수 있다.

특별 출연한 서강준, 이수혁, 김성철, 옹성우, 이재욱, 호주타잔, 이현욱, 김영대, 무진성, 박재범, 이상이 등의 맹활약도 빼놓을 수 없다. 가상 세계 속 다채로운 데이트에 현실감과 재미를 입힌 배우들과 현실 연애 서사까지 완벽하게 소화한 이들의 열연에 폭발적인 관심이 쏟아졌다. 여기에 가상 세계 테마마다 변신을 거듭한 김아영과 고규필의 티키타카도 웃음을 선사했다.

