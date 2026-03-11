‘세이렌’ 최고 시청률 5.7%…박민영 좇는 위하준, 의심→호기심 변화 [TV핫스팟]

박민영을 파헤치는 위하준의 이성이 거세게 흔들리고 있다.

지난 10일(화) 방송된 tvN 월화드라마 ‘세이렌’(연출 김철규/ 크리에이터 조현경/ 극본 이영/ 제작 스튜디오드래곤, 케이프EnA) 4회에서는 보험 살인 용의자로 지목된 한설아(박민영 분)를 향한 보험조사관 차우석(위하준 분)의 감정이 의심에서 호기심으로 변화하기 시작했다.

4회 시청률은 전국 가구 평균 4.3%, 최고 5.7%를, 수도권 가구 평균 4.3%, 최고 5.8%를 기록하며 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 수도권과 전국 기준 모두 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

차우석은 죽은 김윤지의 집에서 김윤지가 한설아를 스토킹한 흔적들을 발견하고 한설아를 만나 이 사실을 알리려 했다. 그러나 한설아가 돌연 김윤지 살해 혐의로 경찰에 체포되면서 두 사람의 만남은 불발되고 말았다. 로얄옥션 인턴 도은혜(한채린 분)가 사고 당일 자신이 목격한 기억을 토대로 한설아를 김윤지 사망사건의 범인으로 지목했기 때문.

형사들의 예상과 달리 한설아는 금세 알리바이를 입증하며 수사에서 벗어났고 김윤지 사망사건은 자살로 종결됐다. 더 이상 수사도 불가능해지자 허탈감에 휩싸인 차우석은 김윤지의 죽음에 얽힌 진실을 직접 확인하기 위해 김윤지가 한설아를 스토킹한 이유부터 되짚었다.

김윤지의 집에 있던 블록 모형과 차에서 발견한 주차장 영수증, 주변 사람들의 증언을 토대로 차우석은 한설아의 옛 남자친구인 최영호(윤종훈 분)가 김윤지와 과거 연인 사이였음을 알아냈다. 한설아를 만난 최영호가 김윤지에게 일방적으로 이별을 통보하자 이를 받아들일 수 없었던 김윤지가 한설아에게 복수하기 위해 그녀를 따라다녔으리라고 추측했다.

한설아와 김윤지 사이의 악연은 밝혀졌지만 한설아의 남자들이 죽음을 맞이한 이유는 아직 오리무중인 상황. 그중에서도 한설아가 남자들의 죽음을 통해 얻은 건 아무것도 없다는 사실은 차우석을 혼란스럽게 만들었다.

이런 가운데 차우석이 김윤지가 남겨놓은 한설아의 대화 녹음본에서 한설아의 불행한 과거에 대한 실마리를 발견했다. 신경안정제를 먹을 정도로 위태로운 한설아의 모습을 본 이후 차우석의 마음에는 우연한 불행을 연달아 겪고 살아남은 한설아를 향한 안타까움이 싹텄다.

그런 만큼 차우석은 한설아를 둘러싼 불행의 원천을 찾아 지독하게 한설아의 일거수일투족을 좇을 수밖에 없었다. 죽은 윤승재(하석진 분)의 위패 봉안식에 참석한 한설아를 따라온 차우석은 유가족들의 분노를 묵묵히 받아내는 한설아를 보며 묘한 감정에 사로잡혔다.

하지만 가족과 연인, 직장 동료까지 덮친 한설아의 불행에 대해 알아보고 싶다는 차우석의 말은 한설아를 더욱 궁지로 몰아넣었다. 아무리 애써도 자신의 결백을 믿어주지 않는 사람들의 시선에 지칠 대로 지친 한설아는 차우석의 추궁에 결국 무너져 내렸고 스스로 삶을 포기하려 했다.

한설아의 돌발행동에 차우석은 다급히 그녀를 구해냈지만 이성을 잃은 한설아는 “뭐가 더 궁금한데?”라며 울분을 쏟아냈다. 그런 한설아를 간절히 붙잡은 차우석은 “한설아 당신이 궁금해”라고 외쳐 그의 마음에 일어난 동요를 예감케 했다. 과연 한설아를 둘러싼 우연한 죽음의 진실은 무엇일지, 차우석의 호기심이 한설아의 인생에는 어떤 변화를 가져올지 궁금해지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]