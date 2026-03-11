‘금1 은1’ 김윤지의 도전은 계속 ”실수 없이 마무리하면 남은 3개 종목도 좋은 성적 낼 수 있을 것”

사진 = 대한장애인체육회 제공

아쉬움은 없었다. 환한 미소와 함께 브이를 그렸다.

김윤지(BDH파라스)는 지난 10일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식 결선에서 3분10초1을 기록해 2위에 올랐다. 옥사나 마스터스(미국·3분07초1)의 뒤를 이어 결승선을 통과해 은메달을 품에 안았다.

한국 최초다. 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계패럴림픽 금메달을 따냈다. 이어 역대 두 번째로 동계패럴림픽에서 단일 대회에 2개 이상의 메달을 수확했다. 2018년 평창 대회에서 크로스컨트리 스키 남자 클래식 좌식 7.5㎞ 금메달, 남자 프리 좌식 20㎞에서 동메달을 딴 신의현 뿐이었다.

워낙 주행에 강하고, 사격도 없는 종목이라 김윤지에게 유리함이 커 보였다. 현장을 직접 찾은 할머니와 부모님, 남동생의 응원도 김윤지에게 힘을 실어줬다. 그러나 마스터스의 저력은 대단했다. 김윤지가 온 힘을 쏟았지만 결국 두 번째로 결승선에 들어갔다.

김윤지는 "마스터스 선수가 주행에 강점이 있다. 메달도 많이 따고 대단한 분"이라며 "같이 경쟁할 수 있다는 것 자체로 감사하고, 영광스럽다"고 했다. 이어 "마지막 오르막에서 잡혀 아쉽기는 했다. 그래도 내가 할 수 있는 것은 다 보여줬다”며 어깨를 폈다.

역대 최초로 단일 대회에서 금메달, 은메달을 1개씩 따낸 선수라고 하자 김윤지는 "(신)의현 삼촌이 금메달 1개, 동메달 1개 따셨다. 그걸 이어받은 것 같아 너무 뿌듯하다"며 "삼촌이 길을 열어주셨기 때문에 후배들이 따라올 수 있었다"고 말했다.

연달아 역사의 한 페이지를 장식한 김윤지는 아직도 3개 종목을 남겨두고 있다. 크로스컨트리 여자 10㎞ 인터벌, 바이애슬론 여자 스프린트 추적, 크로스컨트리 여자 20㎞ 인터벌에서 또 메달에 도전한다. 김윤지는 "장담은 못하겠지만, 내가 지금까지 해온 훈련이 있다. 해온 대로 실수 없이 마무리하면 남은 3개 종목도 좋은 성적 낼 수 있을 것이라 믿는다"고 각오를 다졌다.

