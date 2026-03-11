아이들, 美 '투데이 쇼' 이어 '켈리 클락슨 쇼' 뜬다

그룹 i-dle (아이들)이 미국 '켈리 클락슨 쇼'에서 독보적인 퍼포먼스를 선보인다.

아이들은 오는 13일(현지시간) 방송되는 미국 NBC 간판 데이타임 토크쇼 '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show)에 첫 출연해 현지 시청자들과 만난다.

이날 방송에서 아이들은 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)' 특별 무대를 공개한다. 아이들만의 독보적인 퍼포먼스와 탄탄한 라이브가 시청자들의 이목을 사로잡을 것으로 기대를 모은다.

앞서 아이들은 NBC '투데이 쇼’(TODAY Show)에 출연해 'Mono (Feat. skaiwater)' 라이브 무대와 더불어 직접 북미 투어 개최 소식을 전하며 화제를 모았다. '투데이 쇼'에 이어 '켈리 클락슨 쇼'를 통해 미주 프로모션을 진행하며 글로벌 행보에 박차를 가한다.

아이들은 11일(현지시간) '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]' 북미 투어 티켓 예매를 오픈한다. 데뷔 후 가장 큰 규모로 진행되는 이번 북미 투어는 8월 2일 캐나다 해밀턴을 시작으로 뉴어크(뉴저지), 필라델피아, 애틀랜타, 올랜도, 샌안토니오, 멕시코시티, 로스앤젤레스, 오클랜드(캘리포니아), 시애틀 등 주요 도시 대형 공연장에서 개최된다.

세계 곳곳의 팬들을 만나고 있는 아이들은 오는 21일 태국 방콕 IMPACT Arena(임팩트 아레나)에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK'을 개최하며 투어 열기를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

