프로농구 소노, 러닝크루 ‘러너스’와 함께 ‘2026 고양 하프마라톤 대회‘ 완주

사진=소노 스카이거너스 제공

프로농구 소노 구성원이 한마음으로 도전에 나섰다.

소노는 지난 8일 고양시에서 열린 ’2026 고양특례시 하프마라톤 대회‘에 구단 사무국과 구단이 운영하는 러닝크루 ’소노 러너스‘ 그리고 대학생 마케터 ’거너스리더‘가 함께 참가했다고 밝혔다.

소노는 2025~2026시즌을 맞아 팬 '위너스'를 대상으로 러닝 크루인 ’소노 러너스‘를 선발, 농구코트를 넘어 팬과 소통할 수 있는 새로운 접점을 만들어가고 있다. 러닝 크루는 매주 정기 러닝을 진행하고, 월 1회 전문 러닝 코치를 초빙해 체계적인 러닝 훈련 프로그램도 함께 참여하고 있다.

이번 ’2026 고양특례시 하프마라톤 대회‘는 그동안의 훈련 성과를 확인하는 자리이자, 연고지 고양시에서 열린 행사라는 점에서 더욱 의미를 더했다. 이날 대회에 참가한 소노 구성원은 대회 최고 난이도인 하프 코스에 출전, 완주에 모두 성공하며 값진 성과를 거뒀다.

소노 관계자는 “농구단이 운영하는 러닝크루가 다소 생소하지만, 최근 트렌드인 러닝을 매개로 농구 팬에게는 새로운 경험을 제공하고, 러닝을 즐기는 러너들에게는 농구의 매력을 소개할 수 있는 계기를 만들기 위해 결성했다"라며 “연고지에서 열린 마라톤 대회에 함께 참가해 더욱 뜻깊은 시간이었다”라고 말했다.

이어 “앞으로도 다양한 활동을 통해 팬들과 소통하고, 지역사회와 함께하는 구단이 될 수 있도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.

소노러너스 1기 이나래 크루장은 "소노 프로농구단을 응원하는 마음과 러닝을 좋아하는 사람들이 모여 함께 훈련하고, 대회에 도전했던 모든 과정이 큰 즐거움이었다"라며 ”고양시와 구단의 지원 덕분에 러닝도 즐기고, 팀을 함께 응원할 수 있어 더욱 의미 있는 시간이었다“라고 소감을 밝혔다.

한편 소노는 2025~2026시즌 5라운드를 8승 1패로 마치며, 공동 6위에 올라 창단 첫 봄 농구를 향한 도전에 박차를 가하고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

