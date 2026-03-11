“리시브 안 되면 버티자”… 흥국생명 정윤주, 고민 속에도 공격으로 증명

흥국생명 정윤주. 사진=KOVO 제공

“리시브 안 되면 버티자고 생각했죠.”

아웃사이드 히터 정윤주는 지난 시즌 흥국생명의 히트상품이었다. 35경기(124세트)에 출전해 432득점을 해내며 데뷔 4년 만에 흥국생명의 새 공격 루트로 자리 잡았다. 하지만 올 시즌에는 오히려 출전 기회가 오히려 조금 줄었다. 든든하게 리시브 라인을 지탱해 주던 김연경이 지난 시즌을 마치고 은퇴한 게 이유다. 올 시즌 수비까지 책임져야 하는 상황까지 놓였다. 하지만 정윤주는 공격에 비해 수비에 다소 약점이 있다. 11일 현재 리시브 효율은 5.78%. 지난 시즌(20.63%)보다 낮아졌다. 결국 선발 출전보다 교체 출전이 늘었다.

그렇다고 공격력까지 무뎌진 건 아니다. 기회만 주어지면 탄력 있는 점프로 상대 코트에 볼을 내리 꽂는다. 지난 10일 홈에서 열린 IBK기업은행전이 대표적이다. 풀 세트 접전이 벌어진 가운데 3세트를 빼고 모두 선발로 나섰다. 블로킹 2개를 포함해 10득점하며 팀의 세트스코어 3-2 승리를 이끌었다. 정윤주가 두 자릿수 득점을 한 건 지난해 16일 정관장전 이후 약 3개월 만이다.

그는 “리시브에서 안 되면 버티자고 생각했다”라며 “(리시브가) 안 되면 그냥 위로만 볼을 띄워놓고 하이볼을 때리자 생각하고 들어갔다”고 말했다. 그러면서 “공격적인 부분은 좀 괜찮은 것 같다. 감독님 원하는 대로 강하게 했다”라며 “리시브나 수비 등 기본기는 조금 부족했던 것 같다. 다음 경기에 보완하겠다”고 했다.

교체 출전이 잦았다. 하지만 경기 감각에는 문제가 없다. 정윤주는 “감독님께서 제 (경기) 감각을 생각해 주셔서 일부러 레베카랑 스위치로 들어가게 해줬다. 코트 안에 있는 시간을 유지해 왔기 때문에 제가 이렇게 공격을 할 수 있었다”고 돌아봤다.

수비도 소홀히 하지 않는다. 그는 “리시브도 제 공간에 오는 건 (잘) 보낼 수 있어야 한다. 옆에 있는 언니들이, 커버해 주기 힘드니 그 정도 역할은 해야한다고 말해줬다. 쉬는 날에도 감독님, 다른 선생님들과 같이 연습했다”고 미소 지었다.

