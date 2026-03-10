여전히 포기는 없다… 여오현 “끝까지 희망을 잃지 않겠다”

여오현 IBK기업은행 감독대행. 사진=KOVO 제공

“끝까지 희망을 잃지 않겠다.”

IBK기업은행은 10일 인천 삼산월드체육관에서 흥국생명과의 원정경기에서 풀세트 접전 끝에 2-3으로 졌다.

승점 51(16승18패)이 된 IBK기업은행은 1경기 덜 치른 4위 GS칼텍스와 동률이 됐으나 세트득실률에서 밀려 5위를 유지했다. 3위 흥국생명(57·19승16패)과는 승점 6점 차. 아직 봄배구 희망을 버릴 순 없다. 남은 2경기를 다 이긴 다음 준플레이오프(PO) 진출을 노려야 한다. V리그에서는 3위 팀과 4위 팀이 승점 3점 차 이내일 때 단판 승부의 준PO를 치른다.

여오현 IBK 감독대행은 끝까지 포기하지 않는다. 그는 경기 뒤 “아쉽다. 상대가 잘했다기보다 우리가 범실이 많았다”며 “끝까지 희망을 잃지 않고 남은 2경기에서 최선을 다하겠다”고 말했다.

IBK기업은행은 올 시즌 임명옥과 킨켈라의 부상으로 어려움을 겪고 있다. 최근 미들블로커 최정민을 아포짓으로 활용하고 이날 흥국생명전에서 아웃사이드 히터 황민경을 ‘리시빙 아포짓’으로 내세우면서 다양한 전략을 펼쳤다. 여 감독대행은 이날 패배에 대해서 “라인업의 문제는 아니다”라며 “선수들이 자신감 없이 하는 플레이가 많이 나왔다. 훈련 때부터라도 밝게 자신 있게 하라고 하겠다”고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

