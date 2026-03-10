스포츠월드

[SW포토] 알파인스키 최사라 결승선 통과

입력 : 2026-03-10 22:45:29 수정 : 2026-03-10 22:45:29

알파인스키 최사라가 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인 스키 센터에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 알파인스키 알파인 복합경기에서 결승선을 통과하고 있다. 2026.03.10. 코르티나=사진공동취재단
 최사라가 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인 스키 센터에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 알파인스키 알파인 복합경기에서 결승선을 통과하고 있다. 코르티나(이탈리아)=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.10.

 

 



김용학 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

