봄배구 확정에도 시선은 경기력… 흥국 요시하라 “업다운 심해… 다 같이 열심히 해야 ”

4연속 연속 봄배구의 확정, 사령탑은 이에 만족하지 않았다.

흥국생명은 10일 인천 삼산체육관에서 열린 IBK기업은행과 진에어 2025~2026 V리그 여자부 원정경기에서 세트스코어 3-2(25-20 23-25 16-25 25-19 15-12)로 승리했다. 승점 57(19승16패)이 된 흥국생명은 봄배구를 확정했다. 최소 준플레이오프(PO) 진출을 확정했다.

하지만 요시하라 감독의 시선은 봄배구보다 경기력이었다. 그는 경기 뒤 “(경기력이) 좋았다 나빴다 하는 상황이 계속해서 나왔다”며 “좀 더 안정화가 되면 좋을 것 같다. 정말 업다운이 심했지만 이겨서 다행”이라고 말했다. 요시하라 감독이 이렇게 말하는 이유가 있다. 흥국생명은 직전 지난 5일 현대건설전에서도 들쭉날쭉한 경기 끝에 승리를 거둔 바 있다. 기복이 반복되는 이유를 묻자 “저도 묻고 싶다”고 했다.

그러면서 “(봄배구에) 진출한건 좋다. (정규리그) 아직 한 경기 남아있다. 업다운이 심한 팀이라서 다 같이 열심히 해야된다고 생각한다”며 “준PO에 진출했지만 좀 더 성장하고 좋은 배구를 하고 싶다. 다 같이 열심히 해야한다”고 목소리 높였다.

이날 4세트부터 주포 레베카를 투입하지 않은 이유에 대해서는 “다리에 쥐가 났다”고 설명했다.

