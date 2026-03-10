서인국·지수, ‘월간남친’ 설렘 그대로…현실에서도 다정 케미

사진 = 서인국 SNS 계정

배우 서인국과 블랙핑크 지수가 작품 속 케미를 현실에서도 이어갔다.

서인국은 10일 자신의 SNS에 “경남이와 미래”라는 글과 함께 지수와 촬영한 인생네컷 사진을 게재했다.

사진 = 서인국 SNS 계정

공개된 사진 속 두 사람은 핑크색 스웨터를 맞춰 입고 토끼 귀 머리띠를 쓴 채 다양한 포즈를 취하고 있다. 볼을 맞댄 채 카메라를 바라보거나 장난스러운 표정을 짓는 모습, 백허그를 연출하는 장면 등이 담기며 다정한 분위기를 자아냈다. 특히 서로를 바라보는 자연스러운 눈빛이 실제 연인을 연상케 하며 보는 이들의 미소를 자아냈다.

한편, 서인국과 지수는 지난 6일 공개된 ‘월간남친’에서 호흡을 맞추고 있다. ‘월간남친’은 현실에 지친 웹툰 PD 미래가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독한다는 설정의 로맨틱 코미디다. 극 중 지수는 미래 역을, 서인국은 경남 역을 맡아 이야기를 이끌고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]