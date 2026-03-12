[이진호의 영화 속 건강이야기] 첩보 요원들의 목숨건 맨손 사투… '손가락 통증' 부른다

류승완 감독의 신작 ‘휴민트’가 최근 개봉 7일 만에 100만 관객을 돌파하고 현재는 200만 관객에 육박하는 등 흥행 분위기를 이어가고 있다. 특히 영화 ‘밀수’에서 성공적 협업을 이뤄낸 배우 조인성, 박정민이 다시 뭉치면서 영화 팬들의 이목이 집중된 작품이었다.

영화는 국가정보원 요원인 조 과장(조인성)이 자신의 휴민트 작전에서 희생된 정보원의 단서를 쫓아 블라디보스토크로 향하면서 시작된다. 그곳에서 북한 식당 종업원 채선화(신세경)와 접촉한 조 과장은 새로운 휴민트 작전의 정보원으로 그녀를 선택한다.

같은 기간, 북한 여성들의 실종 사건을 조사하기 위해 블라디보스토크로 북한 보위성 조장 박건(박정민)이 파견된다. 박건은 해당 사건의 배후에 북한 총영사 황치성(박해준)이 연루되어 있음을 알게 된다.

황치성은 자신의 불법적인 인신매매를 숨기기 위해 박건과 그의 약혼자였던 채선화를 괴롭히고 조 과장은 이들을 도우며 이야기는 극으로 치닫는다.

이번 작품은 멜로가 가미됐지만 첩보 액션 영화의 본질을 철저히 지킨 작품이었다. 총기, 근접 격투, 차량 추격 등 다양한 액션이 집약됐고 상황과 극중 인물들의 성격에 맞는 액션들로 무게감과 리얼리티를 살린 듯 했다.

실제 해당 작품의 무술 감독은 한 언론사와의 인터뷰에서 ‘조 과장은 효율적이고 절제된 움직임에 집중했고 박건은 감정이 직접 투영되는 거친 액션 톤으로 접근했다’고 밝혔다.

개인적으론 이번 영화에서 근접 액션 장면들이 압권이었다. 화려한 동작보다 타이밍과 거리, 카메라 동선들이 정밀하게 맞물린 듯 했다. 또한 계단과 계단 사이에서 몸을 뛰어내리며 상대방을 무력화시키는 맨손 액션 등도 눈에 띄었다.

하지만 이 같은 액션들이 현실에서 벌어지게 되면 몸에 부상이 끊이질 않을 것 같다는 생각도 들었다. 특히 목숨이 걸린 격투를 매번 벌이며 정보 수집 업무를 해야 한다면 손가락 염좌가 발생할 것은 자명해 보였다.

무기나 주먹을 강하게 움켜쥐고 필사적인 힘을 반복적으로 주게 된다면 손가락 관절을 지지하는 인대가 손상될 수 밖에 없기 때문이다.

손가락 염좌는 해당 부위에 통증, 붓기, 열감 등이 동반되며 이를 방치하면 손가락 관절에 퇴행성 변화가 찾아와 원활한 회복이 어려워질 수 있다. 대부분의 가벼운 손가락 염좌는 적절히 휴식을 취하면 1~2주 내에 증상이 완화되지만 손상이 심한 경우 손가락을 움직일 수 조차 없게 돼 전문의의 치료가 필수적이다.

손가락 염좌 치료법은 다양하지만 한의치료 역시 좋은 선택지가 될 수 있다. 특히 한약재 유효 성분을 정제해 부상 부위에 주입하는 약침 치료는 관련 증상 치료에 효과적이다. 항염 효과가 뛰어나 통증을 유발하는 염증을 빠르게 해소하고 손상된 뼈, 연골조직을 보호하는데도 탁월하다.

여기에 손가락 근육과 인대의 긴장을 완화하는 침 치료가 병행되면 치료 효과를 더 높일 수 있다.

이러한 약침의 효과는 SCI(E)급 국제학술지 ‘염증중재(Mediators of Inflammation)’에 게재된 자생한방병원과 서울대학교의 공동 연구를 통해 입증되기도 했다. 연구팀은 염증을 유발한 대식세포에 약침을 투여한 결과 염증 인자의 생성이 최대 70% 억제된 것을 확인했다.

영화 속 첩보 요원들은 생존과 정보 수집을 위해 목숨을 걸고 싸운다. 그러나 현실 속 우리의 신체는 이 같은 활동 후 영화에서처럼 단숨에 회복되지 않는다. 스크린 속 격렬한 사투는 즐기되, 현실에서 손가락 통증이 반복된다면 가볍게 넘기지 말고 조기에 전문가와 상담을 받아보는 게 어떨까.

