[SW포토] 설원을 날듯이 질주하는 알파인스키 최사라

최사라가 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인 스키 센터에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 알파인스키 알파인 복합경기에서 역주하고 있다. 코르티나(이탈리아)=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.10.

