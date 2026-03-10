흥국생명의 믿는 구석은 피치… 흥국생명, 준PO 진출 확정

10일 IBK기업은행전에 나선 피치. 사진=KOVO 제공

여자프로배구 흥국생명이 외인 미들블로커 피치를 앞세워 봄배구를 확정했다.

흥국생명은 10일 인천 삼산체육관에서 열린 IBK기업은행과 진에어 2025~2026 V리그 여자부 원정경기에서 세트스코어 3-2(25-20 23-25 16-25 25-19 15-12) 승리를 거뒀다. 승점 57(19승16패)이 된 흥국생명은 봄배구를 확정했다. 흥국생명이 남은 정규리그 1경기에서 승점을 확보하지 못하고 IBK기업은행(51·16승18패)이 남은 2경기를 모두 이겨도 준플레이오프(PO)를 치를 수 있다. 다만 3위 싸움은 흥미롭게 됐다. 4위 GS칼텍스(승점 51·17승16패)는 아직 3경기를 남겨두고 있다.

결정적인 순간에 활약한 피치의 활약이 컸다. 피치는 이날 최은지와 팀 내 최다인 17득점, 공격성공률 60.00%를 기록했다. 징크스를 깨뜨렸다. 피치는 이날 경기 전까지 올 시즌 IBK기업은행전에서 크게 빛을 보지 못했다. 이날 경기 전까지 4차례 출전해 딱 한 번 두 자릿수 득점(14점)을 기록했을 뿐 나머지 3경기에는 9점에 머물렀다.

하지만 시즌 마지막 대결에서는 호락호락하지 않았다. 위기에서 팀을 구해냈다. 이날 흥국생명에서는 4세트부터 레베카가 뛰지 않았다. 3세트에 급격하게 부진하자 요시하라 토모코 흥국생명 감독은 과감히 그를 제외시켰다.

믿는 구석이 있었기 때문이다. 바로 피치였다. 피치의 활약은 팀이 1-2로 뒤지고 있던 4세트부터 두드러졌다. 2개 블로킹을 포함해 6점, 공격성공률 100%를 기록하면서 팀을 위기에서 구해냈다. 특히 막판에 뛰어났다. 22-18에서 블로킹으로 분위기를 이끌었다. IBK기업은행이 육서영의 퀵오픈으로 추격하자 속공으로 4세트를 끝냈다.

기세는 마지막 5세트까지 이어졌다. 3-5에서 추격의 속공을 성공시켰다. 기세를 탄 흥국생명은 접전 끝에 IBK기업은행을 제압했다.

IBK기업은행은 빅토리아가 양 팀 통틀어 최다인 35득점, 육서영이 19득점으로 쌍포가 터졌으나 뒷심에서 밀렸다. 특히 흥국생명(18개)보다 13개 많은 범실을 기록하며 흔들렸다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

