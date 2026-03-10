프리지아 “갤럭시 쓰는 남자 싫어”…발언에 누리꾼 ‘시끌’

유튜버 프리지아(본명 송지아)가 갤럭시 휴대폰을 사용하는 남자가 싫다고 발언해 화제를 모으고 있다. 사진 = 유튜브채널 ‘THE 프리지아’

유튜버 프리지아(본명 송지아)가 갤럭시 휴대폰을 사용하는 남자가 싫다고 발언해 화제를 모으고 있다.

프리지아는 지난 8일 자신의 유튜브 채널 ‘THE 프리지아’를 통해 일상 영상을 공개했다. 영상에서 네일을 받으며 대화를 나누던 그는 휴대전화 이야기가 나오자 “나는 진짜 솔직히 말해, 내 남친이 갤럭시를 쓴다? 약간 싫다”고 말해 눈길을 끌었다.

이어 “우리 부모님도 갤럭시를 사용하신다. 근데 부모님과 남친은 다르지 않냐”며 “그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증 난다”고 웃으며 말했다. 그러면서 “갤럭시랑 아이폰 사진 때깔이 다르다”고 자신의 생각을 덧붙였다.

또한 그는 “나는 한 번도 갤럭시를 만져본 기억이 없다”며 아이폰을 더 선호한다고 밝혔다.

해당 발언이 알려지자 일부 누리꾼들은 “경솔한 발언이다”, “취향은 존중하지만 표현을 순화했으면 좋았을 것 같다”, “갤럭시는 무슨 죄냐” 등의 반응을 보이며 비판적인 의견을 내놓았다. 반면 개인 취향을 말한 것일 뿐이라는 반응도 이어지고 있다.

한편 프리지아는 뷰티·패션 콘텐츠로 주목받으며 활동해 온 유튜버로, 2021년 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’에 출연하며 대중적 인지도를 높였다.

그러나 이후 여러 명품 브랜드의 가품을 착용했다는 논란이 불거지며 활동을 잠시 중단했다. 당시 그는 자필 사과문과 유튜브 영상을 통해 사과의 뜻을 전한 바 있다. 현재는 유튜브와 SNS를 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.

