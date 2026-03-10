키움, SGC에너지와 6년 연속 파트너십 체결

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 10일 SGC에너지와 2026시즌 플래티넘 파트너십 계약을 체결했다.

이번 계약을 통해 SGC에너지는 6년 연속 키움히어로즈의 공식 파트너로 함께한다.

올 시즌 키움히어로즈 선수단은 수비 모자 좌측에 SGC 로고를 부착하고 경기에 나선다. 본부석 LED와 외야 펜스에도 SGC E&C(SGC이앤씨) 및 SGC솔루션의 ‘글라스락’ 광고를 노출한다.

SGC그룹은 광고 후원뿐 아니라 다양한 사회공헌 활동을 함께한다. 대표적으로 양사는 매년 소아암 환아를 위한 ‘THE LIV 사랑의 집 짓기’ 행사를 개최해 1천만원의 기부금을 전달해 왔으며, 이번 시즌에도 해당 행사를 이어갈 계획이다.

또한 홈경기에 SGC솔루션과 함께하는 글라스락 이닝 이벤트를 진행해 다양한 선물을 증정한다. 팀을 위해 활약한 선수를 선정해 시상하는 ‘THE LIV 월간 MVP 시상식’도 실시할 예정이다.

키움히어로즈 위재민 대표이사는 “SGC그룹과 6년 연속 동행을 이어가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. 오랜 기간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 마케팅은 물론 사회공헌 활동까지 함께하며 의미 있는 성과를 만들어왔다. 이번 시즌에도 SGC그룹과 긴밀히 협력해 팬들에게 더욱 풍성한 즐거움과 감동을 선사하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, SGC그룹은 사업형 지주사 SGC에너지를 필두로 에너지, 건설, 생활유리 등의 사업을 영위하며 생활 속 친환경 그룹으로 자리매김하고 있다. SGC에너지는 집단에너지 사업자를 넘어 AI 데이터센터 개발·투자, 에너지 인프라 구축까지 직접 참여하면서 사업의 완성도를 높이고 새로운 성장 동력 확보에 주력하고 있다. SGC E&C는 글로벌 EPC 기업으로 국내외 다양한 포트폴리오를 보유하며 K-건설 산업 발전에 기여하고 있으며, 프리미엄 주거브랜드 더리브(THE LIV)를 통한 주택 사업을 영위하고 있다. SGC솔루션은 세계 최초 내열강화유리 밀폐용기 글라스락(Glasslock) 브랜드를 보유하고 있으며, 국내 최초로 대용량 세탁기 도어글라스 개발에 성공하며 전 세계 수출길에 올랐다.

