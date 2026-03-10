OK저축은행 배구단, 11일 ‘부산 강서구민의 날’ 개최…강서구민 위한 다양한 이벤트 마련해

사진=OK저축은행 읏맨 프로배구단 제공

OK저축은행 읏맨 프로배구단은 11일 부산 강서실내체육관에서 열리는 진에어 2025-2026 V-리그 남자부 6라운드 한국전력과 홈경기를 ‘부산 강서구민의 날’로 꾸민다고 밝혔다.

이날 행사는 부산으로 연고지를 이전한 첫 시즌부터 홈구장인 강서실내체육관을 찾아 많은 관심과 응원을 보내준 강서구민들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. 특히 강서구는 OK 읏맨 배구단의 홈구장인 강서실내체육관이 위치한 지역으로 구단과의 연계성이 높은 지역이다. OK 읏맨 배구단은 지난해 8월 26일 강서구청과 원활한 홈경기 운영과 지역 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 지역 사회와의 협력을 이어오고 있다.

먼저 강서구민을 대상으로 특별한 관람 혜택이 제공된다. 경기장을 방문하는 강서구민 전원에게 배구단 공식 응원 티셔츠가 제공되며 티켓은 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 할인 대상 구역은 2층 ‘진짜가존’, ‘진짜다존’과 3층 ‘기읏존’, ‘니읏존’이다.

강서구민을 위한 추첨 이벤트도 진행된다. 경기장 내 ‘읏맨 놀이터’ 수령처에서 참여할 수 있으며 친필 사인 유니폼, 스페셜 유니폼, 읏맨 인형, 사인볼, 메디힐 제품 등 다양한 경품이 준비돼 있다. 티켓 할인과 경품 이벤트 참여를 위해서는 주민등록증 등 강서구 거주를 확인할 수 있는 행정구역 증빙 서류가 필요하다.

화이트데이를 앞두고 특별 이벤트도 열린다. 선수단 입장 시 코트에서 선수들이 관중에게 사탕 꽃다발을 직접 전달해 경기장을 찾은 팬들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

OK 읏맨 배구단은 부산 이전 첫 시즌부터 지역 팬들이 직관의 즐거움을 느낄 수 있도록 다양한 이벤트를 진행하며 지역 팬들과 호흡하고 있다. 지난해 12월에는 ‘부산 시민 감사제’ 티켓 할인 이벤트를 진행해 부산 16개 구·군 거주자를 위한 좌석 50% 할인 혜택을 제공한 바 있다.

OK 읏맨 배구단 관계자는 “연고지 이전 첫 시즌부터 많은 사랑을 보내주신 강서구민 분들에게 감사드린다”라며 “시즌 막판까지 경기장을 찾아 선수들에게 많은 응원을 보내주셨으면 한다”라고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

