최강자 가리자…안산시농구협회 ‘2026 안산 상록수배 동호인 최강자전 농구대회’ 뜨겁다

‘동호인 최강자’ 타이틀을 위한 혈전이 이어진다.

안산시농구협회가 주최 및 주관하는 ‘2026 안산시 상록수배 동호인 최강자전 농구대회’ 예선이 지난 7, 8일 양일간 안산시 일대에서 진행됐다. 총 32개 팀이 참가했으며 오는 14, 15일 본선 일정으로 종료된다.

동호인 무대서 주름을 잡는 팀들이 모두 모여 자웅을 겨뤘다. 예선에 선제이크루와 아울스, 블랙라벨, 업템포 등이 본선행 티켓을 안았다. 빅매치가 예고된다. 아울스와 SYBC, 블랙라벨과 업템포 등이 16강에서 맞붙는다.

든든한 지원군들이 함께한 덕분에 풍성한 대회가 이어지고 있다. FINUS는 선수 안전을 위한 클린핏 매트를 지원했고 몰텐코리아는 공식 농구공을 후원했다. 농구연구소는 경기 중계 및 농구 콘텐츠 제작을 맡아 대회의 현장을 생생하게 전달하고 있다. 이 밖에도 블랙라벨, 누비아, 코레코, TOP농구교실 등 여러 농구 관련 업체들이 후원에 참여하며 대회의 성공적인 개최에 힘을 보탰다.

김시완 안산시농구협회 회장은 “안산 상록수배는 오랜 역사와 전통을 지닌 대회인 만큼 협회장으로서 책임이 막중하다는 생각이 들었다”며 “전국 동호인들이 모여 최고의 경기를 펼칠 수 있도록 상록수배를 위해 많은 준비를 했다”고 전했다.

안산 상록수배는 오랜 전통을 자랑하며 전국 동호인 농구인들이 한자리에 모여 실력을 겨루는 대표적인 동호인 대회로 자리매김했다. 동호인 농구의 저변 확대와 지역 농구 문화 발전에도 힘쓰고 있다. 김 원장은 “상록수배가 전국 동호인 농구인들이 함께 즐기고 경쟁할 수 있는 최고의 대회로 계속 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

