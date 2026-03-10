‘나솔’ 16기 옥순, 재혼 소식 전했다…“결혼식 안 한다, 비용 전액 돌려드릴 것”

사진 = 옥순 SNS 계정

‘나는 솔로’ 16기 옥순(가명)이 재혼 소식을 전했다.

16기 옥순은 10일 자신의 SNS를 통해 재혼을 발표하며 결혼식을 대신하는 특별한 프로젝트도 함께 공개했다.

그는 “결혼식은 하지 않기로 했다”며 “화려하게 시작할 수도 있었지만, 이번만큼은 조용하고 깊게 남기고 싶었다”고 밝혔다. 이어 “그래서 결혼식 대신 Wedding Without Wedding 프로젝트를 시작한다”며 “결혼식에 쓰려던 비용 전액을 저를 응원해주신 여러분께 돌려드리겠다”고 전했다.

또한 예비 신랑에 대해서는 “긴 시간 한 사람의 곁을 지킨 사람”이라며 “아픈 시간을 외면하지 않고, 책임을 다하며 20년을 함께한 사람”이라고 소개했다.

옥순은 “삶은 언제든 예상과 다르게 흘러가지만, 그 안에서 끝까지 자리를 지키는 사람이라면 제 인생도 함께 걸어갈 수 있겠다고 생각했다”며 “‘나는 솔로’ 연애 프로그램에서 솔로의 종지부를 찍고, 이제는 인생의 또 다른 계절로 들어간다. 받는 것보다 더 주는 한 해. 도움이 또 다른 도움을 낳는 선순환을 만들겠다”고 밝혔다.

한편, 16기 옥순은 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’ 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 지난해 7월 약혼자와 혼전 임신 소식을 전했지만 한 달 만에 유산의 아픔을 겪은 바 있다. 이후 지난달 “결혼을 준비하고 있다. 곧 좋은 소식으로 인사드리겠다”고 밝혀 많은 축하를 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]