김정훈챠밍복싱센터 김정훈 관장, 대한체육회 통해 감사장 영예

평택에서 복싱 지도자로 활동해 온 김정훈 김정훈챠밍복싱센터 대표관장이 대한민국 체육 발전에 기여한 공로로 대한체육회 감사장을 받았다고 11일 밝혔다.

센터에 따르면 김 대표관장은 지난 7일 지역 체육 발전과 생활체육 활성화, 스포츠 교육 분야 기여 공로를 인정받아 대한체육회 감사장을 수상했다. 감사장은 대한체육회 유승민 회장을 대신해 김현정 국회의원이 전달했다.

김 대표관장은 평택 지역에서 장기간 복싱 지도자로 활동하며 선수 육성과 생활체육 복싱 프로그램 운영을 이어왔다. 지역 체육계에서는 복싱 교육 기반 확대와 체육 활동 활성화에 기여해 왔다는 평가가 나온다.

그가 운영하는 김정훈챠밍복싱센터는 평택 지역에서 복싱 교육 프로그램을 운영하는 체육관으로 선수 육성과 생활체육 프로그램을 함께 진행하고 있다.

센터에서는 기초 체력 훈련과 기술 훈련, 스파링, 대회 준비 과정 등 단계별 교육 프로그램을 통해 어린이, 청소년, 성인 회원을 대상으로 복싱 수업을 진행하고 있다.

또한 어린이·청소년 대상 스포츠 인성교육 프로그램과 시민 건강 증진을 위한 생활체육 프로그램을 운영하고 있으며, 전국 대회 출전을 목표로 한 선수 육성 과정도 병행하고 있다.

김 대표관장은 “대한민국 체육 발전을 위해 더 노력하라는 의미로 받아들이겠다”며 “앞으로도 평택 지역에서 복싱 교육을 통해 선수 육성과 생활체육 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

김정훈챠밍복싱센터는 평택 지역에서 복싱 교육과 생활체육 프로그램을 운영하며 지역 체육 활성화에 참여하고 있다고ㅜ 밝혔다.

황지혜 기자

