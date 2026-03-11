[공연리뷰] 취소표까지 구하고픈, ‘센과 치히로의 행방불명’

공연 ‘센과 치히로의 행방불명’ 한 장면. 사진=CJ ENM, TOHO Theatrical Dept. 제공.

애니메이션 속 평면의 세계가 3차원의 현실로 튀어나오는 순간 객석에선 탄성이 터져 나온다. 화면을 가득 채우던 신비로운 온천장은 거대한 회전 무대가 됐고, 하늘을 유영하던 용은 4000가닥의 털이 실감 나게 휘날리는 거대 퍼펫(인형, Puppet)이 되어 관객을 압도한다. CJ ENM이 주최하고 일본 토호가 제작한 연극 센과 치히로의 행방불명 오리지널 투어는 재현 그 이상의 경이를 선사하고 있다.

2001년 전 세계를 매료시켰던 미야자키 하야오의 애니메이션이 25년의 시간을 넘어 서울 예술의전당 오페라극장 무대 위로 올랐다. 이번 공연의 가장 큰 미덕은 역설적이게도 아날로그에 있다. 이 작품의 연출가 존 케어드는 영리했다. 그는 관객의 눈을 속이는 화려한 프로젝션 맵핑이나 LED 스크린 대신, 33명 배우의 근육과 50여 체의 수제 퍼펫(인형, Puppet)이라는 정공법을 택했다.

무려 50체가 넘는 퍼펫들은 배우들의 세밀한 움직임을 통해 생명력을 얻는다. 여섯 개의 팔을 가진 가마 할아범을 구현하기 위해 여러 명의 배우가 한 몸처럼 움직이고, 거대해진 가오나시를 표현하려 최대 12명의 배우가 유기적으로 결합하는 장면은 압권이다. 관객이 가장 궁금해 할 퍼펫은 하쿠의 용이 아닐까. 4미터가 넘는 하늘색 용의 비늘 하나하나를 수작업으로 심어 넣은 정성이 눈에 띈다. 매끄러운 디지털 그래픽이 줄 수 없는 묵직한 질감이 색다른 감동을 안긴다.

이는 단순히 인형극을 보는 느낌을 넘어 무대 예술만이 줄 수 있는 날 것 그대로의 생동감을 전한다. 관객은 눈앞에서 세계가 변형되고 생성되는 찰나를 목격하며 작품 속 신들의 세계에 동행하게 된다.

작품을 관통하는 핵심 메시지는 ‘나 자신을 잃지 않는 것’이다. 원작을 보지 않은 관객이라도 극 중 이름이 갖는 상징성을 이해하면 감동은 배가된다.

작품 속 온천장의 주인 유바바는 인간의 이름을 빼앗아 지배한다. 주인공 치히로(千尋)는 이름을 뺏기고 센(千)이라는 숫자 이름으로 불리게 된다. 이름을 잊어버리면 자신이 누구인지, 어디서 왔는지조차 기억하지 못하게 된다. 거대한 온천장이라는 사회 속에서 그저 시키는 일만 하는 무색무취한 존재가 되어버리는 것이다.

자신의 진짜 이름을 기억해낸 하쿠와 이름을 잃지 않으려 발버둥 치는 치히로의 모습은 탐욕(온천장)의 세계에서 자신의 본질을 지켜내려는 우리의 모습과 맞닿아 있다. “자신의 이름을 잊지 마. 그러면 돌아갈 길을 찾을 수 있어”라는 대사는 미야자키 하야오가 관객에게 건네는 위로다.

음악의 거장 히사이시 조의 선율은 11인조 오케스트라의 라이브 연주를 통해 더욱 입체적으로 살아났다. 배우들의 열연 또한 빼놓을 수 없다. 치히로 역의 카미시라이시 모네와 카와에이 리나는 겁 많은 소녀에서 당찬 주인공으로 성장하는 과정을 섬세하게 그려냈고, 원작 애니메이션 성우이기도 했던 나츠키 마리는 유바바 역으로 분해 범접할 수 없는 카리스마를 뿜어낸다. 원작의 팬들에게는 향수를, 무대 예술 애호가들에게는 신선한 충격을 안겨주기에 충분하다.

오는 22일까지 예술의전당 오페라극장에서 공연된다. 일본어 원어 공연(한국어 자막)인데다, 8만(시야제한석)~19만 원으로 비싼 가격이지만 원작의 감동을 안고 있는 이들이라면 후회없는 선택이 될 것이다.

