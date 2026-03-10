스노큐, 개인정보 보호 위한 QR 안심번호 제품 리뉴얼 출시

사진=스노큐(SNOQ)

QR 기반 익명 통화 서비스 스노큐(SNOQ)가 최근 잇달은 개인정보 유출 사태를 계기로 개인정보 보호에 대한 사회적 경각심이 높아지고 있는 가운데 기존 제품을 리뉴얼한 2종을 판매 중이라고 10일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 리뉴얼은 차량전화번호판뿐 아니라 어린이, 반려동물, 치매 어르신까지 보호가 필요한 대상을 확장하여 제품 구성과 디자인을 새롭게 정비한 것이 핵심이다.

리뉴얼된 스노큐는 차량 유리에 부착하는 세련된 디자인의대형 스티커 제품(1개)과 목걸이, 인식표 형태로 사용할 수 있는 소형 스티커 제품(2개구성)을 각각 구매할 수 있게 하였다. 차량용 QR안심번호 제품은 전화번호 노출 없이 QR스티커만 차량 전면에 보인다.

소형 사이즈는 어린이 가방, 목걸이, 고양이, 강아지 등 반려동물 목걸이, 치매 어르신 의복 등 다양한 곳에 탈부착이 가능하도록 설계되어 기존 차량 특화 제품에서 생활 밀착형 안심 서비스로 영역을 넓혔다는 점에서 이번 리뉴얼의 의미가 크다.

스노큐의 핵심 가치는 '연락은 받되 번호는 숨긴다'는 구조에 있다. QR 코드를 스캔하면 자동으로 익명 전화번호로 연결되어 발신자와 수신자 양측 모두 상대방의 실제 전화번호를 확인할 수 없다. 기존 차량 전화번호판이 번호를 그대로 노출해 스팸 전화나 개인정보 수집에 취약했던 문제를, 이번 리뉴얼 제품은 QR 익명 연결 방식으로 원천 차단했다.

유사 QR제품과는 달리 1588 등의 통신망을 거치지 않고 곧바로 연락되는 것이 특징이다.

운전자나 보호자가 즉시 응답하지 못하는 상황을 대비해 미리 등록한 최대 3명의 연락처로 자동 순차 연결되는 기능도 탑재했다. 또한 QR 스캔 시 사용자가 직접 설정한 주차 안내 메시지 또는 신원 확인 메시지가 먼저 표시되어 상황에 맞는 연락 목적을 명확히 전달할 수 있다.

스노큐 관계자는 "최근 개인정보보호에 때한 관심과 제품에 대한 문의가 많아져, 리뉴얼을 단행했다고 밝히면서 단순한 연락 수단을 넘어 일상에서 누구나 안심하고 쓸 수 있는 서비스로 자리잡겠다"고 밝혔다.

스노큐 제품은 네이버에서 '스노큐'를 검색해 구매할 수 있으며 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]