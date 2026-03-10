박진영, JYP 사내이사직 사임 “향후 창작 활동·대외 업무에 집중”

JYP엔터테인먼트 설립자 박진영 가수 겸 프로듀서가 사내이사직을 내려놓는다.

JYP엔터테인먼트는 10일 오후 “박진영이 26일 열리는 주주총회에서 사내이사 재선임 절차를 밟지 않을 예정이다”이라고 밝혔다. 향후 맡은 JYP엔터테인먼트 사내이사직을 내려 놓고 대외 업무에 힘쓸 전망이다.

박진영 측은 공식입장을 통해 “아티스트로서의 크리에이티브 활동, 후배 아티스트 육성 그리고 K팝 산업을 위한 새로운 대외 업무에 집중할 계획”이라고 밝혔다.

박진영은 1994년 가요계 데뷔 이래 가수, 작곡가, 제작자로서 활발한 활동을 펼치고 있다. JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장에 임명돼 활동 중이다. 안팎의 중책을 맡으면서도 ‘리빙 레전드’로서 본업을 이어가고 있다. 지난해 11월 ‘해피 아워(Happy Hour)’를 발표했고, 매년 연말 개최하는 단독 콘서트로 관객을 만났다.

박진영은 최근 미국 빌보드가 뽑은 ‘2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스’에 선정되기도 했다. 2014년에 이어 해당 부문에 두 번째 이름을 올렸다. 뿐만 이니라 JYP 경영진인 정욱, 신현국과 함께 지난 1월 발표된 '2026 빌보드 파워 100(Billboard Power 100 2026)'의 멀티섹터 부문 12위에 오른 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

