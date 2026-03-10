배그X올데프 만났다…9주년 컬래버 음원·MV 공개

펍지:배틀그라운드와 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 만났다.

크래프톤은 배틀그라운드 9주년을 기념해 올데이 프로젝트와 음원, 뮤직비디오 협업을 진행했다고 10일 밝혔다.

이날 공개된 컬래버레이션 음원 ‘아이 돈트 바갠(I DON’T BARGAIN)’은 9주년을 맞은 배틀그라운드가 변함없이 지켜온 생존의 철학을 음악적 서사로 풀어낸 곡이다. 생존과 언더독 정신, 승부를 향한 비타협적 태도 등 배틀그라운드를 상징하는 핵심 가치를 가사에 담았다.

특히 “타협은 없다(I don’t bargain)”와 “가짜들과는 어울리지 않는다(I don't partake with them fakes)”라는 선언은 어떠한 상황에서도 타협하지 않는 플레이어의 태도를 상징하며, 지난 9년간 전장을 함께해온 팬들에 대한 헌정의 의미를 전한다.

뮤직비디오에는 배틀그라운드 전장을 배경으로 올데이 프로젝트 멤버들이 순차적으로 등장하고, 멤버들의 퍼포먼스와 치열한 전투 장면이 교차되며 분위기를 고조시킨다. 영상 말미에는 전 세계 팬들의 9주년 축하 메시지를 담은 배틀그라운드의 상징적인 3레벨 헬멧이 등장하며 마무리된다.

이번 컬래버는 단순한 협업을 넘어 배틀그라운드 세계관과 올데이 프로젝트의 음악적 정체성이 맞닿는 지점에서 기획됐다. 더블랙레이블 소속 가수 겸 프로듀서 빈스를 비롯해 올데이 프로젝트 멤버들이 직접 작사에 참여해 곡의 메시지에 진정성을 더했으며, 게임과 음악이 공유하는 철학을 하나의 서사로 완성했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]