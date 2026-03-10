엔하이픈 희승. 뉴시스 제공

그룹 엔하이픈 멤버 희승이 팀을 탈퇴한다.

엔하이픈 소속사 빌리프랩은 10일 오후 공식 채널을 통해 "팀의 방향성에 대해 대화를 나누었고, 그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인하여 이를 존중하기로 결정했다"고 밝혔다.

소속사는 '독립'이라는 표현을 썼지만 팀 탈퇴다. 다만 탈퇴 후에도 엔하이픈 소속으로 독자 행보를 펼칠 전망이다. 엔하이픈은 이날 이후 공식 일정부터 6인 체제로 활동한다.

희승 탈퇴에 관한 상세한 이유는 밝히지 않았다. 빌리프랩은 "짧은 글로 모든 과정을 충분히 설명드리기는 어렵지만, 오랜 기간 심사숙고하며 내린 결정"이라고 전하머 "엔하이픈과 희승의 미래를 위한 선택임을 이해해 달라"고 당부했다.

엔하이픈은 최근 ‘전원 컨디션 난조’의 이유로 예정돼 있던 영상 통화 팬사인회(비디오콜)를 연일 취소하며 의아함을 안겼다. 기다린 팬들에게는 멤버 탈퇴라는 소식이 전해지게 됐다.

한편, 엔하이픈은 오디션 프로그램 ‘아이랜드’를 통해 데뷔했다. 2020년 데뷔해 자체적인 뱀파이어 세계관을 확장해왔다.지난해 주요 연말 시상식에서는 3개의 대상 트로피를 안으며 상승세 속에 활동 중이다.

◆이하 엔하이픈 희승 팀 탈퇴 관련 소속사 입장 전문 안녕하세요. 빌리프랩입니다. ENHYPEN을 변함없이 응원해주시는 ENGENE 여러분께 진심으로 감사드리며, ENHYPEN의 향후 활동 체제와 관련하여 안내드립니다. 당사는 ENHYPEN이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 고민하고 논의해왔습니다. 멤버 각자가 그리는 미래와 팀의 방향성에 대해 깊이 있는 대화를 나누었고, 그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인하여 이를 존중하기로 결정했습니다. 이에 따라 희승은 ENHYPEN 팀에서 독립하며, ENHYPEN은 향후 공식 일정부터 6인 체제로 활동을 이어갈 예정입니다. 짧은 글로 모든 과정을 충분히 설명드리기는 어렵지만, 오랜 기간 심사숙고하며 내린 결정임을 말씀드리고 싶습니다. 팬 여러분 모두가 같은 마음으로 받아들이기는 어려운 소식일 수 있다는 점은 알고 있습니다. 그럼에도 이 결정이 ENHYPEN과 희승의 미래를 위한 선택임을 너그러운 마음으로 이해해 주시기를 부탁드립니다. ENHYPEN은 ENGENE 여러분께 변함없는 무대와 에너지를 보여드리기 위해 최선을 다할 것입니다. 또한, 희승은 빌리프랩 소속 아티스트로서 솔로 앨범을 통해 여러분을 찾아뵐 예정입니다. 새로운 도전을 시작할 ENHYPEN과 희승을 향해 ENGENE 여러분의 변함없는 애정과 따뜻한 응원을 부탁드립니다. 감사합니다.

정가영 기자

