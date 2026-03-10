'혼란한 국제 정세'…축구계는 그야말로 아비규환

축구계가 불안한 국제 정세에 흔들리고 있다. 이란 여자축구대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 한국전에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 사진=AP/뉴시스

불안한 국제 정세에 스포츠도 휘청인다. 전쟁과 정치의 그림자가 그라운드에 드리운다. 특히 축구계 곳곳에서 눈물이 끊이질 않는다. 신변 위협으로 인한 망명, 영공 봉쇄, 비자 지연이 선수들의 발목을 잡는다.

글로벌 매체 AP통신은 10일 “호주 정부가 이란 여자 축구대표팀 선수 5명에게 인도주의적 차원의 망명을 허용했다”며 “자국에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 참가 중 본국에서 전쟁이 시작돼 돌아갈 곳을 잃고 신변의 위협을 느꼈다”고 전했다.

도화선은 지난 2일 열린 아시안컵 한국과의 개막전이었다. 경기 전 국기가 올라가고 국가가 울려 퍼지는 순간, 이란 선수들은 입을 다물었다. 국가가 연주되는 동안 제창 대신 침묵을 선택했다. 3일 뒤 호주전에선 거수경례를 하는 등 다른 모습을 보였으나, 배경에 이란 정부의 압박이 있었다는 해석이 제기됐다. 동시에 이란 내부에서 ‘반역자’라는 낙인이 찍혀 귀국 시 처벌을 받을 것이라는 우려가 따랐다.

우려가 커지자 도널드 트럼프 미국 대통령도 나섰다. 그는 SNS를 통해 “이란 선수들을 사지로 강제 송환하는 것은 끔찍한 인도주의적 실수이며 이들은 귀국 시 살해당할 가능성이 크다”며 “호주가 수용하지 않는다면 미국이 직접 이들을 받아들이겠다”고 호주를 강력하게 압박했다.

결국 호주는 인도주의적 차원의 망명을 허용했다. 현지에 따르면 호주 연방 경찰은 이란 선수 5명을 안전한 장소로 이동시켰다. 비자 발급 절차도 완료했다. 앤서니 앨바니지 호주 총리는 “트럼프 대통령과 매우 긍정적인 대화를 나눴다. 호주가 지난 48시간 동안 취한 조치들을 설명했다”며 “용기 있는 이란 여성들에게 호주인들이 깊이 감동했으며 이들은 이제 이곳에서 안전하게 보호받아야 한다”고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]