신슬기, 수영장서 과감한 비키니 자태…숨겨둔 반전 몸매 ‘눈길’

사진 = 신슬기 SNS 계정

배우 신슬기가 늘씬한 몸매와 청순한 매력을 동시에 뽐내며 시선을 사로잡았다.

신슬기는 10일 신슬기는 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신슬기는 브라운 컬러의 비키니를 입고 수영장을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 잘록한 허리 라인과 군살 없는 탄탄한 바디라인이 돋보이며 시선을 끌었다. 귀 옆에 꽂은 붉은 꽃과 선글라스는 휴양지 특유의 여유로운 분위기를 더했다.

특히 무심한 듯 옆을 바라보는 모습에서는 특유의 청초하면서도 고혹적인 아우라가 느껴져 감탄을 자아낸다. 수영장에서 여유로운 시간을 보내는 모습 역시 자연스러운 매력을 더하며 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

한편 신슬기는 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥 2’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 눈부신 비주얼과 지적인 매력으로 화제를 모았고, 이후 본격적으로 배우 활동을 시작했다. 이후 그는 KBS 2TV ‘독수리 5형제를 부탁해!’, SBS ‘귀궁’, ‘우주메리미’ 등 다양한 작품에 출연하며 연기자로서 입지를 넓히고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

