인어미닛(IN A MINUTE), 신곡 'Broken Doll' 티저 영상 오픈

3인조 보이그룹 인어미닛(IN A MINUTE)의 첫 번째 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

인어미닛(재준, 준태, 현엽)은 지난 9일 공식 채널을 통해 신보 'Who Do You Love? : I Need You' 타이틀곡 'Broken Doll'의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 무엇인가를 찾는 준태의 모습을 시작으로 누군가에게 진심을 전하듯 편지를 쓰는 재준, 누군가를 기다리는 현엽까지 세 멤버의 서사가 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

영상 말미에는 문 앞에서 누군가를 기다리는 세 멤버의 애처로운 눈빛에 신보의 분위기가 고스란히 담겨 어떤 감동적인 이야기를 들려줄지 궁금증을 자극했다.

이번 타이틀곡 'Broken Doll'은 서정적인 멜로디와 기타 사운드가 조화를 이룬 곡으로 멤버 재준이 직접 작사와 작곡에 참여하여 인어미닛만의 독보적인 음악적 색채와 진정성 있는 메시지를 담아냈다.

한편 인어미닛의 신보 'Who Do You Love? : I Need You'는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

