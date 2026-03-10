'트로트 디바' 한혜진, 신곡 ‘그저 흘러가네’로 홀리네

토탈셋의 한혜진이 대중의 지친 마음을 어루만지는 힐링곡을 선보인다.

10일 정오 공식 채널을 통해 한혜진의 신곡 '그저 흘러가네'의 뮤직비디오 티저가 공개됐다. 공개된 영상은 화려한 무대 위 조명 대신, 각자의 자리에서 묵묵히 하루를 살아가는 사람들의 일상과 그 속에 숨겨진 아픔을 담담하게 비추며 깊은 공감을 자아냈다.

신곡 ‘그저 흘러가네’는 한혜진의 전매특허인 탄탄하고 깊이 있는 보이스가 돋보이는 발라드 트로트 곡으로 서정적인 사운드 위에 얹어진 그녀의 목소리로 세월의 흐름과 삶의 무게를 견디며 쌓아온 연륜을 오롯이 전달한다.

이번 작업에는 인기 트로트 듀오 후니용이가 지원사격에 나서 곡의 완성도를 높였다. 한혜진은 자극적인 사운드 대신 진심이 담긴 멜로디로 음악 시장에 따뜻한 온기를 불어넣을 예정이다.

한편 한혜진의 신보 '그저 흘러가네'는 12일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]