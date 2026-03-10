블루 아카이브, ‘마법소녀 헤비캘리버’ 업데이트…캐릭터 2종 추가

넥슨은 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’에 이벤트 스토리 ‘마법소녀 헤비캘리버’를 업데이트했다고 10일 밝혔다.

먼저 신규 이벤트 스토리 ‘마법소녀 헤비캘리버 ~에라의 야망과 정의의 자격~’을 추가했다. 이번 스토리에서는 스즈미, 레이사 등 트리니티 종합학원의 학생들이 주인공으로 등장한다. 마법소녀로 분장해 보더랜드 놀이공원에 닥친 위기를 해결하고 자경단의 일원으로 성장해 나가는 트리니티 자경단 학생들의 이야기를 감상할 수 있다.

스토리 및 임무 완료 시 진동 타입의 신규 딜러 캐릭터 라브와 함께 놀이공원 티켓, 팝콘통, 기념품샵 플레잉 카드 등 이벤트 전용 재화를 얻을 수 있고, 이벤트 상점에서 각 등급의 전술 교육 BD(트리니티), 기술 노트(트리니티), 가구 등 다양한 아이템과 교환할 수 있다. 또한 고난도 전투로 구성된 챌린지는 완료 시 각 단계별로 청휘석 30개를 제공하며, 최종적으로 개방되는 챌린지 EX는 비의서 조각을 보상으로 지급한다.

이와 함께 ‘스즈미(매지컬)’, ‘레이사(매지컬)’ 등 트리니티 자경단 소속 캐릭터 2종을 새롭게 선보였다. 레이사(매지컬)는 진동 타입의 힐러로, EX 스킬 사용 시 마법소녀 테르밋 핑크로 변신하며 체력, 공격력, 치유력 등 추가적인 능력치를 얻을 수 있다. 스즈미(매지컬)는 진동 타입의 서포터로 아군 스트라이커 학생 및 소환물의 공격력을 강화하는 EX 스킬을 보유해 대규모 전투에서 강점을 발휘한다.

이 밖에도 1인 레이드 콘텐츠 총력전에 신규 보스 ‘예소드’를 오는 17일 추가한다. 예소드는 인공지능 시스템 데카그라마톤의 9번째 예언자로 거대한 두 팔과 광선을 활용한 공격이 특징이다. 총 두 단계로 진행되며, 올바른 색의 등불을 순서대로 파괴하거나 아군 지원 드론을 활용하는 등 다양한 기믹이 존재해 레이드 공략의 재미를 선사한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]