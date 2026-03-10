‘욕망 담은 얼굴’ 주지훈 “‘클라이맥스’, 가려운 곳 긁는 대본”

배우 주지훈. 뉴시스 제공

배우 주지훈이 신분상승을 꿈꾸는 검사 방태섭의 ‘욕망’을 그린다.

10일 오후 ENA 새 드라마 ‘클라이맥스’의 제작발표회가 열렸다. 주연배우 주지훈, 하지원, 나나, 오정세와 이지원 감독이 현장에 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다. 오는 16일 첫 방송되는 ‘클라이맥스’는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극. 정치와 재계, 연예계라는 서로 다른 세계가 맞물린 권력의 정점에서 벌어지는 이야기를 그린다.

배우 주지훈이 대한민국 최고 권력을 향한 야망으로 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭 역을 맡았다. 그는 “방태섭은 인맥도 집안도 없어서 시달리다 위로 올라가봐야겠다는 생각을 가지고 열망을 가지고 발버둥 치는 인물”이라고 소개했다. 이어 “대본이 심플했다. 잘 모르는 상황도 이해할 수 있는 대본이었고, 알고 있지만 입밖에 꺼내지 않는 욕망들을 극을 통해 시원하게 표현해주는 것 같았다. 가려운 곳을 긁는 느낌이었다”라는 말로 출연 계기를 밝혔다.

이날 이지원 감독은 주지훈 캐스팅 이유에 대해 “욕망에 관한 이야기라고 생각해서 '현존하는 배우들 중 욕망을 담고 있는 얼굴이 누구인가'라고 생각했다. 그리고 주지훈 배우가 떠올랐다”고 말해 웃음을 안겼다.

극 중 방태섭의 욕망은 신분상승이다. “내가 하는 일을 인정받으고 싶은 욕망과 발버둥이다. 차선책으로 위로 가는 선택을 할 수밖에 없다. 사회 안에서 각자가 받는 압박이 있을거라 생각하며 인물을 바라봤다. 압박을 타파하기 위한 어쩔 수 없는 선택들을 떠올리게 됐다”고 궁금증을 높였다

‘누나’ 하지원과 ‘동생’ 주지훈의 농익은 케미스트리도 기대 된다. 주지훈은 “나이 든 성인으로서 이런 현실적인 부부를 연기해보니 재밌더라. 서로 실망하면서도 신뢰하고 마지막 순간까지도 이 사람은 나를 배신하지 않을거라는 감정을 가지고 저울질하는 관계를 연기하면서 (하지원)누나의 도움을 많이 받았다. 워낙 베테랑이시다 보니 잘 받아주셔서 감사했다”고 돌아봤다.

한편, ‘클라이맥스’는 영화 ‘미쓰백’ 이지원 감독의 첫 드라마 연출작이다. 정재계와 연예계가 얽힌 실제 사건과 감독이 영화판에서 20년 넘게 경험한 이야기를 녹여서 인물들의 욕망과 거래, 배신을 더 현실적이고 치밀하게 그려낸다.



정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

