‘클라이맥스’ 하지원 “여배우 추상아 役, 힘들었지만 다양한 감정 느껴”

배우 하지원이 ‘클라이맥스’로 안방극장에 복귀한다. KBS '커튼콜' 이후 4년 만에 복귀작이다.

10일 오후 ENA 새 드라마 ‘클라이맥스’의 제작발표회가 열렸다. 주연배우 주지훈, 하지원, 나나, 오정세와 이지원 감독이 현장에 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다. 오는 16일 첫 방송되는 ‘클라이맥스’는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극. 정치와 재계, 연예계라는 서로 다른 세계가 맞물린 권력의 정점에서 벌어지는 이야기를 그린다.

하지원은 한때 최고의 스타였지만 흔들리는 위치에 서게 된 여배우 추상아를 연기하며 방태섭 역의 주지훈과 호흡한다. 인물에 관해 하지원은 “화려했던 과거와 불안한 현실이 공존하는 역할이다. 다시 최고를 향해 가는 욕망과 냉철한 선택 안에서 흔들리는 인간의 내면을 보여드릴 것”이라고 예고했다.

이지원 감독과는 영화 ‘비광’으로 연을 맺었다. 하지원은 “(영화가) 아직 공개되진 않았지만 너무 좋았다. 감독님과 또 다른 작품으로 더 가고싶다는 생각을 했는데, 당시 감독님이 ‘클라이맥스’를 제안해 주셨다”면서 “정말 강렬하고 예전에 해보지 않았던 인물에 매력을 느꼈다. 6∼7년 전부터 인간관계에 호기심을 가지고 알아가던 차에 이 작품이 이 시대의 욕망, 권력, 선택들을 다룬 좋은 작품이어서 출연을 결심하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “‘나는 시들어가는 것보다 부서지는 게 낫다’는 대사가 있다. 상아가 살고 있는 세계에서 잊혀지는 것보다 부서지더라도 최고를 향해 가고 싶다는 게 상아의 욕망이다. 인간의 숨겨진 내면, 그들의 선택과 반전이 작품의 관전포인트”라고 소개했다.

여배우로서 작품 속 여배우 캐릭터를 연기한다. “사실 힘들었다”고 조심스럽게 입을 뗀 하지원은 “배우 하지원을 지우고 추상아를 연기하는 매 순간이 힘들었다. 그래서 모니터링을 더 꼼꼼히 했다. 상아를 보면서 오히려 배우로서 더 다양한 감정을 느꼈다”고 했다. 그는 “나 역시 수 년 전부터 배우로서, 한 인간으로서 삶과 직업에 관한 고민을 많이 했다. 지금도 그 과정 안에 있다”면서 “그래서 클라이맥스에서 더 신인 같은 마음으로 연기했다. 감정도 많이 힘들었지만, 배우로서 현장에 나가는 건 더 재밌었다. 앞으로 연기함에 있어서 클라이맥스라는 작품이 많은 걸 가져다 줄 작품이 됐다”라고 기대를 당부했다.

