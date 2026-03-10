나나 “걱정과 응원 덕에 힘 얻었다…‘클라이맥스’ 기대”

배우 나나. 뉴시스 제공

나나가 ‘클라이맥스’ 첫 방송에 앞서 근황을 전했다.

나나는 10일 오후 열린 ENA 새 드라마 ‘클라이맥스’ 제작발표회에 참석했다. 이날 오랜만에 공식석상에 모습을 드러낸 나나는 “많은 분들이 걱정과 응원을 해주셨다. 덕분에 힘을 얻으며 일상으로 돌아올 수 있었다”고 말했다.

그는 지난해 11월 경기 구리 아천동 자택에 흉기를 소지한 30대 남성이 침입해 금품을 요구하는 강도 사건을 겪은 바 있다. 당시 집에는 나나와 어머니가 함께 있었으며, 범인은 나나 어머니의 목을 조르는 등 폭력을 행사한 것으로 알려져 걱정을 자아냈다.

이어 “‘클라이맥스’에서 연기하는 나나의 모습으로 인사드릴 수 있어서 기대가 되고 감사하다”며 “(액션)연습을 하긴 했지만 실제 상황과는 다르더라. 상황을 직면했을 때는 달라서 액션 연습의 도움을 받았다고 할 수는 없을 것 같다”고 덧붙였다.

나나는 방태섭(주지훈)의 은밀한 그림자이자 비밀 정보원 황정원을 연기한다. 권력 카르텔의 민낯을 드러내는 판도라 상자의 열쇠를 쥔 핵심 캐릭터로 밀도 높은 서사를 이끌 예정이다. 이날 나나는 “황정원은 베일에 쌓인 인물”이라고 소개하며 “대본이 솔직하고 대담하다는 느낌을 받았다. 보고싶었던 장르의 작품, 목말라하던 작품이었다”고 출연 이유를 전했다.

‘클라이맥스’로 안방극장에 복귀하는 만큼 각오도 남다르다. 나나는 “지금까지 주체적이면서 농도가 짙은 캐릭터를 많이 연기해왔다. 감정을 누르고 절제하는 인물로서 표현해왔다면, 이번엔 보여지는 감정 표출이 있다”며 “머리를 단발로 잘라서 기존 이미지와 또 다르게 보여질 것 같다”고 말했다.

한편, 나나가 출연하는 ‘클라이맥스’는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극이다. 정치와 재계, 연예계라는 서로 다른 세계가 맞물린 권력의 정점에서 벌어지는 이야기를 그린다. 주지훈, 하지원, 오정세 등이 출연하며 오는 16일 첫 방송 된다.



