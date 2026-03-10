‘음주운전 쓰리아웃’ 이재룡, 오늘(10일) 경찰 조사 출석

서울 도심에서 음주운전을 하다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)씨가 10일 첫 경찰 조사를 위해 출석했다.

뉴시스 취재를 종합하면 서울 강남경찰서는 이날 오후 2시께부터 이씨의 도로교통법 위반(음주운전·사고후미조치) 혐의 피의자 조사를 진행하고 있다. 이씨가 이번 사건으로 경찰에 출석한 건 이번이 처음이다.

이씨는 지난 6일 오후 11시5분께 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다.

이씨는 사고 후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에서 경찰에 검거됐다. 이씨는 당시 음주 측정에서 혈중알코올농도가 면허정지 수준(0.03% 이상)이었던 것으로 전해졌다.

이씨는 당초 '지인의 집에서 술을 마신 것'이라고 주장했다가, 이내 '소주 4잔을 마시고 차를 몰았다'고 혐의를 시인한 것으로 알려졌다.

이재룡의 음주운전 적발은 이번이 세 번째다. 2003년 그는 음주운전 사고를 내고 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허가 취소됐다.

2019년에는 서울 강남에서 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물 손괴 혐의로 검찰에 송치된 전력이 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

