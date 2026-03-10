“또 사고 쳤다” 김풍, 고수 꽂은 흙당근 요리로 ‘냉부해’ 초토화 [TV핫스팟]

김풍의 요리에 다양한 반응을 보이는 ‘냉장고를 부탁해’ 출연진. 사진 출처=JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 방송 캡처

김풍이 내어놓은 요리 장면. 출처=JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 방송 캡처

김풍이 또 충격적인 비주얼의 요리와 함께 ‘김풍매직’을 선보였다.

지난 8일 방송한 JTBC 요리 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에서는 웹툰 작가 김풍이 만든 요리가 화제로 떠올랐다.

김풍은 NETFLIX 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에 출연했던 ‘아기맹수’ 김시현을 상대로 가수 겸 배우 박진영을 위한 요리를 만들었다. 요리 주제는 당근을 주재료로 사용해 색다른 요리를 만들어야 하는 ‘당근 천국’이었다. 김풍이 완성한 요리는 흙당근 비주얼의 당근 도넛과 당근 크림, 고수가 진짜 생당근 모양을 만들어 웃음을 유발했다. 박진영은 물론 다른 셰프들도 어이없다는 반응을 보였다.

하지만 막상 요리를 맛보자 분위기는 달라졌다. 쫀득쫀득한 당근 도넛과 부드러운 당근 크림이 조화롭게 어울렸고 심지어 장식으로 놓은 고수도 당근 도넛과 잘 어울렸다. 박진영과 셰프들은 ‘왜 이게 어울리냐’, ‘이게 되네’ 등의 반응을 보였다.

최현석 셰프는 “대한민국은 천재적인 요리사를 잃고 웹툰 작가를 얻었다”는 코멘트로 김풍의 요리를 인정하는 반응을 보였다. 요리 과정이 순탄치 않고 비주얼도 엉망인 김풍의 요리가 뜻밖에 맛이 좋은 ‘김풍매직’이 펼쳐진 것이다.

김풍은 이전에도 애벌레처럼 보이는 요리와 미꾸라지처럼 보이는 요리로 화제가 된 바 있다. 누리꾼들은 ‘냉부 서당개가 케르베로스다’, ‘슬슬 김풍이 그렸던 웹툰보다 요리가 더 많이 기억에 남는다’, ‘냉부는 김풍의 성장 드라마가 아닐까’와 같은 유쾌한 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

