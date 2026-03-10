tvN, 드라마 화제성 1-3위 올킬…비드라마까지 ‘쌍끌이 흥행’

토일드라마 트리플 성과와 월화드라마 포텐까지 터뜨리며 2026년 포문을 연 tvN이 3월 첫주 콘텐츠 화제성까지 쌍끌이했다.

굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 3월 첫째주 TV 화제성 순위를 살펴보면 tvN 드라마가 1~3위를 올킬했다. TV 비드라마 화제성 순위에서는 따뜻한 진정성으로 매회 시청률 상승과 화제성을 이어가고 있는 '보검 매직컬'이 5위를, 이어 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 6위를 차지했다. 특히 출연자 화제성 부문에서는 TOP10 순위에 다수 랭크됐다. TV-OTT 통합 드라마, 비드라마 출연자 화제성에서 총 8명의 출연진이 TOP10에 이름을 올리며 두드러진 존재감을 드러낸 것.

지난 8일 종영한 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’은 매주 짜릿한 상승세를 기록, TV드라마 화제성 부문 7주 연속 1위, 케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 전국 기준 평균 12.4%, 최고 13.9%, 수도권 기준 13.0%, 최고 14.6%를 기록했다. 무엇보다 배우들의 호연과 높은 완성도로 '용두용미'라는 찬사 속에서 막을 내렸다.

TV 드라마 화제성 순위 2위를 기록한 월화드라마 ‘세이렌’은 첫방송 최고시청률 7%를 돌파했고, 플릭스패트롤 기준 아마존 프라임비디오 월드 8위로 첫 진입하며 순항을 시작했다. 수목드라마 ‘우주를 줄게’ 역시 좌충우돌 동거 로맨스와 ‘우주’ 박유호의 아기자기한 케미스트리가 호평을 이끌며 TV드라마 화제성 순위 3위에 랭크됐다.

출연자 화제성 부문에서도 강세를 보였다. TV-OTT 드라마 출연자 화제성 순위에서 '언더커버 미쓰홍' 박신혜가 2위를, '세이렌' 박민영이 4위를 차지했다. 이어 '우주를 줄게' 배인혁이 8위를, '세이렌' 위하준이 10위에 이름을 올렸다. 비드라마 순위에서도 '보검 매직컬' 박보검과 이상이가 2위, 10위를 기록했고, '방과후 태리쌤' 최현욱과 김태리가 6위와 8위를 기록, 드라마 및 비드라마 포함 총 8명의 출연진이 순위에 랭크되며 존재감을 각인시켰다.

tvN은 다채로운 재미로 가득 채운 신작들로 즐거움을 이어가겠다는 포부다. 웰메이드 로맨스릴러 '세이렌'은 숨겨진 진실 추적에 한발짝 다가갈 예정이고, 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 오는 14일 첫방송을 앞두고 있다.

신규 예능도 준비됐다. 김숙과 송은이를 비롯한 이천희, 빽가, 장우영 다섯 멤버의 피와 땀, 그리고 눈물이 담길 제주 하우스의 아찔한 변신 ‘예측불가[家]’는 오는 13일(금) 밤 10시 30분에 첫방송된다. 또한 ‘놀라운 토요일’의 스핀오프 프로그램으로 ‘도레미 마켓’의 세계관을 ‘도레미 노래방’으로 확장시킨 '놀라운 목요일'도 오는 19일 첫방송된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

