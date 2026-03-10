[BS현장] 드래곤포니, 청춘의 ‘런런런’으로 돌아와…“탑백귀 유재석 선배 칭찬”

그룹 드래곤포니. 안테나 제공

밴드 드래곤포니(Dragon Pony:안태규, 편성현, 권세혁, 고강훈)가 청춘의 질주를 시작한다.

드래곤포니는 10일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 쇼케이스를 가졌다.

드래곤포니는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 세 번째 앨범 '런런런(RUN RUN RUN)'을 발매한다. 이전 앨범들을 통해 전개해 온 불완전한 청춘의 성장 서사를 잇는 앨범이다.

안태규는 먼저 "오랜만에 찾아뵙게 돼 기쁘다. 뿌듯하게 작업을 마쳐서 자신있게 선보일 수 있을 것 같다"고 소감을 전했다. 이어 "이전의 앨범에선 '시작하겠다'는 포부를 담았다면, 이번 앨범은 제대로 달려간다는 느낌을 주고 싶었다. 여러가지 의미로 다같이 함께 뛰자는 마음을 담았다"고 의미를 짚었다.

이번 앨범은 수많은 선택지 앞에서 그저 마음 가는 대로 달려가겠다는 메시지를 담고 있다. 멤버 전원이 메인 프로듀서로서 전곡의 작사, 작곡, 편곡을 맡아 셀프 프로듀싱 밴드로서의 정체성을 보여줄 전망이다.

권세혁은 "모두 프로듀서로 참여했고, 기존에 사용하지 않았던 첼로, 건반류를 이번 음악들에 사용했다"고 새로운 매력을 밝혔다. 덧붙여 편성현은 "이전까지의 앨범은 연습생 때 쓴 미발매 곡이 많았다면 런런런에는 이번 앨범만을 위한 새로운 곡들이 담겼다"고 부연했다.

타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'는 세상이 정한 기준이 아닌 나답게 살아가고자 하는 청춘의 뜨거운 외침을 담은 곡이다. 인트로부터 테크니컬하고 유려한 기타 리프를 시작으로, 다채롭게 레이아웃된 악기 사운드가 펼쳐진다.

안태규는 "세상이 정한 기준을 따라가는 것보다 나답게 살자는 외침을 담은 곡이다. 나 자신한테 주문을 걸 듯이 뭐든 될 수 있을 것 같은 마음을 담았다"며 "다채롭게 쌓인 악기가 포인트다. 듣는 재미가 있는 곡"이라고 매력을 짚었다.

타이틀곡 선정 이유에 대해선 "이번에 잘 돼야 하는 타이밍이라 생각했는데 제목을 따라가야할 것 같았다. 공들인만큼 필요했던 곡이고, 멤버들이랑 만장일치로 좋아한 노래였다. 내부 반응도 좋았어서 결정하게 됐다"고 설명했다.

뮤직비디오도 업그레이드 됐다. 강렬한 밴드 사운드 위에 화려한 영상미가 가미됐다. 권세혁은 "기존 발매한 곡과 분위기 달라서 드론 촬영이나 화려한 컬러를 많이 사용했다"고 포인트를 얘기했다.

타이틀곡 외에도 앨범에는 '손금', '좀비(Zombie)', '리허설', '숨긴 마음'까지 총 5곡이 담겼다. 각각의 매력이 달라 듣는 맛이 있을 거라는 게 멤버들의 설명이다.

어느덧 데뷔 2년 차가 된 멤버들은 드래곤포니만의 정체성을 찾으며 한층 성장했다. 고강훈은 "곡 분위기를 침범하지 않는 선에서 연주가 대범해진 것 같다. 저희만의 연주력을 보여주면서 좋은 곡도 들려주는 타협점을 잘 찾아낸 것 같다"고 말했다.

편성현은 "지금 시대를 살아가는 청춘들이 불완전하다고 생각한다. 청춘들에게 저희의 불안전한 얘기를 솔직하게 털어내면서 공감과 위로를 드리고 싶은 게 저희만의 아이텐티티"라고 덧붙였다.

멤버들은 이번 앨범을 통해 이루고 싶은 성과도 밝혔다. 안태규는 "정체성을 확실하게 각인시키고 싶다. 또 많은 분들의 플레이리스트에 오래 머물렀으면 한다. 수적인 결과보다 그게 더 뿌듯할 것 같다. 앨범명처럼 신나게 뛰어 놀 수 있었으면 좋겠다"고 마음을 드러냈다.

이를 들은 편성현은 "수적인 걸 아예 배제하진 않았다. 차트인은 하고 싶다. 꼭 이루고 싶은 목표"라고 콕 짚어 웃음을 자아냈다.

선배들의 칭찬으로 흥행을 더욱 기대하게 됐다. 고강훈은 "대표님께서 말씀해주셨는데, 탑백귀 유재석 선배님께서 잘 될 거라고 하셨다고 하더라"라며 차트인 목표에 힘을 실었다.

더 활발한 해외 활동에도 욕심을 갖고 있다. 고강훈은 "올해 1월 도쿄에서 아티스트 카미사이와 합동 콘서트를 열었고, 대만 타이중 이머지 페스타에서도 찾아주셔서 공연을 했다. 해외서도 이렇게 관심을 가져주는 게 영광스럽고 감사하다"며 "해외 활동에 대해선 항상 열려있는 마음이니 언제든 불러주면 좋겠다"고 바람을 전했다.

