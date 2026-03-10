성남FC, 여성 축구 클리닉 ‘2026 축구학개론’ 수강생 모집

사진=성남FC 제공

프로축구 성남FC가 여성 축구 저변 확대와 지역 밀착형 스포츠 문화 조성을 위해 여성 축구 클리닉 ‘2026 축구학개론’의 신규 수강생을 모집한다.

올해로 9회째를 맞이했다. 성남의 대표적인 지역 밀착 프로그램으로 자리 잡은 ‘축구학개론’은 매 시즌 연속성 있게 운영되며 지역 여성 축구 팬들에게 큰 호응을 얻고 있다. 축구를 처음 접하는 입문자부터 체계적인 실력 향상을 원하는 숙련자까지, 축구를 사랑하는 성인 여성이라면 누구나 참여 가능하다.

이번 교육의 특징은 선수단이 실제로 사용하는 클럽하우스인 ‘성남축구센터’ 내 실내잔디구장에서 진행된다는 점이다. 프로 선수들과 동일한 최적의 훈련 환경에서 성남 유소년 지도자가 직접 강사로 나서 수강생 수준에 맞는 전문적이고 체계적인 맞춤형 커리큘럼을 제공할 예정이다.

교육은 4월부터 11월까지 총 8개월간 운영된다. 모집 분야는 기초반과 심화반으로 나뉜다. 축구 기본기를 배우고 싶은 여성을 위한 ‘기초반’은 매주 화요일 오후 8시30분∼10시에 진행되며 4월7일 개강한다. 1년 이상의 경험이 있는 숙련자를 대상으로 하는 ‘심화반’은 매주 목요일 오후 8시30분부터 10시 수업으로 4월2일 첫 수업을 시작한다. 특히 심화반은 금년 K리그 연맹 주최 여자축구대회 출전을 목표로 훈련의 강도를 높일 계획이다.

모집 인원은 반별로 각 14명씩 총 28명이다. 참가비는 월 12만 원이다. 신청은 오는 13일 오전 10시부터 3월24일 자정까지 진행된다. 신청 방법은 성남F 구단 공식 앱이나 홈페이지 접속 후 메인 배너를 클릭하거나 공지사항 내 게시글을 통해 신청 설문지를 작성하여 제출하면 된다.

최종 선발 결과는 오는 26일 개별 연락을 통해 발표될 예정이다. 대상자 선정 시 지원 동기 및 참여 의지 등 설문지 작성 내용이 중요 참고 자료로 활용된다. 기존 수강생에게는 다음 달 등록 우선권이 부여돼 교육의 연속성을 보장한다.

성남 관계자는 “프로 선수들의 숨결이 닿는 클럽하우스에서 진행되는 만큼 수강생들의 자부심과 만족도가 매우 높다”며 “앞으로도 성남FC는 여성들이 축구를 통해 건강한 에너지를 얻을 수 있도록 최고의 환경을 지원하겠다”고 밝혔다.

문의 사항은 성남FC 홈페이지 공지사항을 확인하거나 구단 마케팅커뮤니케이션팀을 통해 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

