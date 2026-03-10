스포츠토토 건전화 통합 플랫폼 ‘위드토토’ 오픈 기념 이벤트 실시

사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 건전화 통합 플랫폼 ‘With Toto(위드토토)’의 오픈을 기념한 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 지난 3월 5일(목)부터 오는 4월 5일(일) 오후 5시까지 약 한 달간 진행되며, 스포츠토토 이용자가 자신의 몰입 수준을 점검하는 한편, 건전화 프로그램에 대한 관심을 높일 수 있도록 마련됐다.

‘위드토토’는 스포츠토토 이용자가 스스로 이용 상태를 점검하고, 과몰입을 예방·완화할 수 있도록 도움을 주는 건전화 통합 플랫폼으로, 다양한 교육 콘텐츠와 상담 서비스, 자가진단 프로그램 등을 제공하고 있다.

이벤트 참여는 두 단계로 진행된다. 먼저, 위드토토 플랫폼에서 스포츠토토 몰입지수 자가진단(TGSI)을 실시한 뒤 결과 화면을 캡처하고, 토토리프레쉬 마이크로사이트에 접속해 회원가입 및 로그인 후 플랫폼 이용 설문에 참여하면 된다. 이후 TGSI 결과 화면을 제출하면 이벤트 참여가 완료된다.

이벤트 참여자 가운데 추첨을 통해 총 359명에게 경품이 제공된다. 경품은 ▲아이패드 에어(1명) ▲신세계 상품권 5만 원권(3명) ▲CU 편의점 상품권 1만 원권(5명) ▲스타벅스 기프티콘(350명) 등이다.

한국스포츠레저 관계자는 “위드토토는 스포츠토토 이용자가 스스로 몰입 수준을 점검하고 건전한 이용 습관을 형성할 수 있도록 마련된 건전화 통합 플랫폼”이라며 “보다 많은 고객들이 이번 오픈 이벤트에 참여해 위드토토를 경험하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

한편, ‘위드토토 오픈 이벤트’와 관련한 자세한 내용은 위드토토 공식 홈페이지(withtoto.co.kr) 내 건전화 홍보 페이지에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

