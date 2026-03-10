‘1등 30건 발생’...축구토토 승무패 16회차 적중결과 발표

사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 3월 7일(토)부터 9일(월)까지 진행된 스페인 라리가 및 독일 분데스리가 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 16회차의 적중결과를 발표했다.

이번 회차에서는 14경기를 모두 맞힌 1등이 30건 발생해 각각 1,904만 3,410원의 적중금을 받을 수 있다. 2등은 935건이 적중해 24만 4,410원을 받을 수 있으며, 3등은 1만 331건(1만 1,060원), 4등은 5만 6,046건(4,080원)으로 집계됐다.

이를 모두 합산한 총 적중 건수는 6만 7,342건이며, 총 환급금액은 11억 4,275만 4,190원으로 나타났다.

축구토토 승무패 16회차, 무승부, 원정 승리 다수 발생

축구토토 승무패 16회차에서는 무승부와 원정팀 승리가 다수 발생하며 비교적 혼전 양상이 나타났다. 전체 14경기 가운데 승(홈팀 승) 4경기, 무(무승부) 5경기, 패(원정팀 승) 5경기로 집계됐다.

먼저 무승부 경기를 살펴보면 프라이부르크-레버쿠젠(3-3), 마인츠05-슈투트가르트(2-2), 장크트파울리-프랑크푸르트(0-0), 레반테-지로나(1-1), 세비야-라요 바예카노(1-1) 등 총 5경기가 승부를 가리지 못했다.

원정팀 승리도 다수 발생했다. 분데스리가에서는 함부르크가 볼프스부르크를 2-1로 꺾었고, 호펜하임은 하이덴하임을 4-2로 제압했다. 브레멘 역시 우니온 베를린 원정에서 4-1 승리를 거뒀다. 라리가에서는 바르셀로나가 빌바오 원정에서 1-0 승리를 거두며 승점 3점을 챙겼다.

한편, 축구토토 승무패 17회차는 3월 10일(화) 오전 8시부터 발매를 개시해 12일(목) 오후 11시까지 구매할 수 있다.

해당 회차에는 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 16강 1차전 경기인 ▲파나티나이코스-베티스(5경기) ▲슈투트가르트-포르투(6경기) ▲볼로냐-AS로마(7경기) ▲릴OSC-A빌라(8경기) ▲페렌츠바로시-브라가(11경기) ▲KRC헹크-프라이부르크(12경기) ▲RC셀타-리옹(13경기) ▲노팅엄 포레스트-미트윌란(14경기) 등이 선정됐다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 회차에서는 무승부와 원정팀 승리 결과가 잇따랐지만, 참가자들의 세밀한 분석으로 인해 다수 적중이 발생했다”며 “유로파리그 16강 경기들로 구성된 다음 회차 게임에도 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

축구토토 승무패 16회차 적중결과와 17회차 대상경기 정보는 베트맨(betman.co.kr)과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 ‘체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스’를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]