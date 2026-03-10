프로축구 이랜드, ‘레울파크’·클럽하우스 새 단장… 푸드트럭도 확대

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 서울 이랜드 FC가 2026시즌을 맞아 홈경기장인 목동운동장 ‘레울파크’와 켄싱턴리조트 가평 클럽하우스를 새롭게 단장했다.

이번 환경 개선은 팬들에게는 몰입도 높은 관람 경험을 선수단에는 보다 쾌적한 훈련 환경을 제공하기 위해 홈경기장 안팎과 클럽하우스 주요 공간을 정비하는 데 초점을 맞췄다.

경기장 외부는 팬들이 입장 전부터 홈경기 분위기를 느낄 수 있도록 꾸몄다. 오목교역부터 경기장 인근까지 가로등 배너를 새 시즌에 맞게 교체했다. 목동운동장 진입 게이트에는 아치 구조물과 ‘THIS IS LEOUL PARK’ 문구를 설치해 경기장에 들어서는 상징성을 더했다.

경기장 외부 벽면에는 창단 원년 시즌권 구매자인 파운더스 회원들의 이름을 새기고 마스코트를 활용한 포토존을 조성했다. 매표소 상단에는 홈경기 일정을 확인할 수 있는 대형 통천도 내걸었다.

경기장 내부 공간도 정비했다. 선수들이 경기장에 들어서 가장 먼저 마주하는 로비는 네이비 컬러와 대형 엠블럼 조명으로 꾸몄다. 라커룸 외부 벽면에는 창단 유니폼과 올 시즌 유니폼 액자를 배치하고 선수단의 각오를 담은 대형 현수막도 설치했다.

이에 더해 기존 W석 부근에서만 운영하던 푸드트럭을 E석 부근까지 확대했다. 음식 구매 후 바로 취식할 수 있는 스탠딩 테이블 형태의 푸드존도 조성했다. 여기에 관중석 내 테이블석 전면 보드와 바테이블석 상판까지 새로 교체하며 팬 관람 환경 개선에도 힘썼다.

선수단의 훈련 환경 개선을 위해 클럽하우스 내 ▲라커룸 ▲선수 휴게실 ▲체력단련실 ▲사우나 ▲식당 등 주요 5개 공간도 정비했다.

특히 체력단련실에는 창문을 새롭게 설치해 환기 여건을 개선하고 바닥 우레탄을 전면 교체해 미끄럼 방지 및 부상 위험을 줄였다.

이랜드 FC 관계자는 “팬을 최우선에 두고 더 나은 홈경기 관람 환경과 경기력으로 보답하기 위해 시즌 전부터 다방면에서 환경 개선을 준비했다. 앞으로도 팬과 선수 모두가 만족할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어가겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

