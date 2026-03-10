‘멀티골’ 안양 마테우스, K리그2 2라운드 MVP… K리그2는 대구 에드가

안양 마테우스. 사진=한국프로축구연맹 제공

멀티골을 터뜨리며 팀에 승리를 안긴 마테우스(안양)가 K리그1 2라운드 최고의 선수로 뽑혔다.

한국프로축구연맹은 “마테우스가 하나은행 K리그1 2026 2라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다”고 10일 밝혔다.

마테우스는 지난 8일 안양종합운동장에서 열린 제주와의 홈 경기에서 후반 42분 페널티킥에 이어 종료 직전 결승골을 터뜨리며 팀의 2-1 승리를 이끌었다.

K리그1 2라운드 베스트 매치도 안양-제주전이다. 이날 선제골과 동점, 역전이 나오면서 안양이 승리했다. 안양은 K리그1 2라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

대구 에드가. 사진=한국프로축구연맹 제공

K리그2 2라운드 MVP는 에드가(대구)가 차지했다. 에드가는 지난 7일 대구iM뱅크PARK에서 열린 전남과의 홈 경기에서 2골을 터뜨리며 팀의 4-2 승리를 이끌었다.

K리그2 2라운드 베스트 매치 역시 대구-전남전이다. 양 팀은 전반에만 4골을 주고받으며 치열한 공방을 펼쳤다. 후반에 교체 투입된 에드가가 2차례 헤더 득점을 기록하며 대구의 승리로 마무리됐다. 대구는 K리그2 2라운드 베스트 팀에 이름을 올렸다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

