바이피토, 현대백화점 목동점 팝업스토어 진행... 핸드·풋 마스크 제품 눈길

웰니스 홈케어 뷰티 브랜드 바이피토(BYPHYTO)가 지난 6일부터 현대백화점 목동점에서 진행 중인 브랜드 팝업스토어가 호응을 얻고 있다고 밝혔다.

오는 12일까지 이어지는 이번 팝업스토어는 바이피토의 브랜드 철학인 ‘웰니스 홈케어 리추얼’을 소비자가 직접 경험할 수 있도록 기획됐다. 특히 이번 행사에는 미스코리아 및 방송인 출신의 박희원 대표와 홍수정 대표가 현장을 찾아 고객들과 긴밀하게 소통하며 브랜드의 진정성을 전달했다.

두 공동대표는 현장에서 제품의 개발 배경과 효과적인 사용 루틴을 직접 소개하며 고객 맞춤형 뷰티 솔루션을 제안하고 있다. 이러한 현장 중심의 소통 경영은 브랜드에 대한 신뢰도로 이어졌다. 실제 팝업 행사에서는 바이피토의 베스트셀러인 ‘PDRN × 판테놀 리페어 듀얼 크림’은 준비된 팝업 물량이 전량 조기 소진됐다. 해당 제품은 현재 현장에서 예약 판매로 전환되어 운영될 만큼 높은 인기를 입증하는 중이다.

이번 팝업을 통해 처음 공개된 신제품 ▲코코넛 키스 콜라겐 핸드 마스크 ▲코코넛 키스 콜라겐 풋 마스크에 대한 관심도 뜨겁다. 고농축 콜라겐 성분을 기반으로 설계된 이 제품은 건조한 환절기 손과 발을 집중 케어하는 홈스파 타입 마스크로, 바쁜 일상 속에서 15분 내외의 짧은 시간으로 전문적인 관리가 가능하다는 점이 소비자들의 구매 욕구를 자극하고 있다.

바이피토 관계자는 “현대백화점 목동점 팝업스토어는 단순한 판매를 넘어 바이피토가 지향하는 건강한 뷰티 루틴을 공유하는 자리”라며, “두 대표가 직접 고객의 목소리를 듣고 소통하는 과정이 브랜드 팬덤 형성에 긍정적인 영향을 미치고 있다”고 전했다.

현재 현장에서는 신제품과 완판 기록을 세운 듀얼 크림 외에도 ▲PDRN 데일리 마스크 ▲젤리 클라우드 폼 클렌저 등 브랜드의 전 라인업을 만나볼 수 있으며, 방문 고객을 위한 단독 혜택도 제공 중이다.

한편, 바이피토는 피부 회복에 집중한 웰니스 루틴 스킨케어를 제안하는 브랜드다. 불필요한 단계를 과감히 줄이고 꼭 필요한 기능에 집중한 ‘압축형 홈케어’ 제품군을 통해 새로운 스킨케어 패러다임을 제시하며 시장 입지를 넓혀가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

