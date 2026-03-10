블리자드-레스케이프, WoW ‘한밤’ 기념 브랜드 컬래버 실시

월드 오브 워크래프트-레스케이프 서울 명동 '홈스윗홈' 컨셉 테마 룸 이미지. 블리자드 엔터테인먼트 제공

블리자드 엔터테인먼트는 월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)가 최신 확장팩 ‘한밤(Midnight)’ 출시를 기념해 국내 최초 프렌치 부티크 호텔 레스케이프(서울 명동)와 브랜드 컬래버레이션을 오는 14일부터 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 협업은 한밤에서 새롭게 선보인 콘텐츠인 ‘플레이어 하우징’을 현실 세계에서도 구현한다는 아이디어를 바탕으로 기획됐으며, 월드 오브 워크래프트 팬들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 마련됐다. 플레이어 하우징은 수천 종의 장식 아이템을 활용해 월드 오브 워크래프트 세계관의 주 무대인 아제로스를 탐험하며 꿈꾸던 자신만의 보금자리를 만들 수 있는 새로운 게임 내 콘텐츠다.

컬래버레이션 일환으로 14일부터 31일까지 레스케이프의 코너 주니어 스위트 객실 한 개를 한밤의 세계관과 ‘홈스윗홈’ 콘셉트로 꾸민 테마 룸을 선보인다. 객실 내에는 PC존이 마련돼 신규 확장팩을 직접 플레이해볼 수 있으며, 숙박 시 한밤이 브랜딩된 가운 및 슬리퍼, 하우징 로고가 새겨진 욕실 매트, 어메니티, 머그컵, 그리고 게임 내에서 사용 가능한 증오벼림 불꽃이륜차 탈것 쿠폰 2매가 포함된 굿즈 세트 1종을 받을 수 있다.

'한밤' 브랜딩 굿즈 세트. 블리자드 엔터테인먼트 제공

한편 인기 코스플레이어 팀 스파이럴 캣츠(Spiral Cats)의 멤버 타샤와 도레미가 테마 룸에서 화보 촬영을 진행하며 한밤 확장팩의 출시 열기를 이어갔으며, 촬영 후기 SNS 게시물 역시 월드 오브 워크래프트 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

