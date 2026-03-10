오드유스 ‘Babyface’, 성숙하고 발랄하게

그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 업그레이드된 비주얼로 색다른 매력을 드러냈다.

오드유스는 10일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 ‘Babyface(베이비페이스)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상은 써머의 “이건 우주의 법칙이야”라는 내레이션으로 시작해 방에 힘없이 모여 있는 멤버들의 모습이 이어지며 묘한 분위기를 자아냈다. 이윽고 화려한 성년 파티 장면이 펼쳐지고, 마이카가 주민등록증을 내밀며 성인이 됐음을 알리는 등 어른이 된 순간을 다양한 방식으로 표현했다.

유쾌하고 위트 있는 연출과 함께 영상 말미에는 ‘Babyface’ 음원과 단체 군무 일부도 공개돼 눈길을 끌었다. 경쾌한 리듬 위에 직관적인 안무가 더해져 오드유스의 밝은 에너지를 한층 배가시켰고, 새로운 퍼포먼스에 대한 기대감을 끌어올렸다.

오드유스의 두 번째 싱글 ‘Babyface’는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다. ‘Babyface’는 10대와 20대의 경계에 선 오드유스의 성숙함과 소녀다운 발랄함을 동시에 담아낸 곡이다. 나이와 외모에 대한 정형적인 시선을 비틀며 스스로를 긍정하는 당당한 태도를 강조했다.

오드유스는 이번 싱글을 통해 또래 친구들 사이 우정을 그려왔던 기존 서사에서 나아가, 무대 위 자신감 넘치는 모습으로 프로다운 면모를 선보일 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]