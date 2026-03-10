임영웅, 금발의 히어로…BTS 꺾고 멜론 역대 1위 '기염'

임영웅 인스타그램 계정에 올라온 사진. 출처=임영웅 인스타그램 계정

임영웅이 파격적인 금발 헤어스타일을 공개했다.

지난 9일 가수 임영웅의 개인 인스타그램 계정에는 금발로 탈색한 임영웅의 사진들이 업로드됐다. 임영웅은 그간 유지해 왔던 차분한 분위기를 벗어나 색다른 매력을 선보였다. 자연스럽게 내린 머리카락은 자유로운 느낌을 준다.

사진 속 임영웅은 귀여운 동물과 야자수 패턴이 들어간 스트라이프 셋업을 선글라스와 매치했다. 또한 그래픽 티셔츠와 데님 반바지, 화이트 삭스와 볼드한 스니커즈로 멋진 스트릿 패션의 정석을 보였다. 거울을 보며 앉아 있는 포즈나 근접 촬영한 사진은 여유로움과 장난스러움이 느껴진다.

한편 최근 임영웅은 ‘순간을 영원처럼’ 공식 뮤직비디오 조회 수 1600만회를 돌파했다. 더불어 지난 9일 멜론 아티스트 누적 스트리밍 수가 134억9708만회를 기록하면서 방탄소년단의 기록 134억8939만회를 넘어서고 역대 1위가 됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

