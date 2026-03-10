한가경, 엑시스 이앤엠과 전속계약…차세대 주연 기대

배우 한가경이 AXIS ENM과 전속계약을 체결하며 본격적인 배우 활동에 나선다.

엑시스 이앤엠(AXIS ENM)은 3월 중순 공식 입장을 통해 “한가경 배우와 전속계약을 체결하고 매니지먼트를 시작한다”며 “배우가 자신의 중심을 잃지 않고 성장할 수 있도록 단단한 축이 되어 함께할 것”이라고 밝혔다.

올해 2월 동국대학교 연극학부 연기전공을 졸업한 한가경은 학부 시절부터 무대와 영상 매체를 넘나들며 경험을 쌓아온 신예 배우다. 한국무용과 현대무용, 크라브마가 등 다양한 특기를 바탕으로 안정적인 연기력과 뛰어난 신체 표현력을 갖췄다는 평가를 받고 있다.

웹드라마 ‘첫사랑이 시작됐다’, 숏폼 드라마 ‘여배우는 고양이’, ‘엄마의 남자’에서 주연을 맡았으며, 단편영화 ‘무한의 대하여’와 연극 ‘August’, ‘POSH’, ‘알앤제이(R&J)’ 등 무대와 스크린을 넘나들며 존재감을 드러냈다. 특히 ‘알앤제이(R&J)’에서는 절제와 폭발을 오가는 감정 연기로 호평을 받았다.

또렷한 이목구비와 긴 신체 비율에서 나오는 시원한 분위기로도 주목받고 있다. 업계에서는 배우 이다희를 떠올리게 하는 세련된 이미지의 신예 배우라는 평가도 나온다.

한가경은 “모교 선배인 전지현 배우처럼 작품을 통해 오래 기억되는 배우가 되고 싶다”고 전했다.

한가경은 이번 전속계약을 계기로 드라마, 영화, 연극을 아우르는 활동을 이어가며 차세대 주연 배우로의 도약을 준비하고 있다.

