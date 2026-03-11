[한강로 컷] 배우 표예진, 봄을 부르는 화사한 패션으로 시선 강탈

배우 표예진. 자료=시슬리(SISLEY) 제공

배우 표예진이 매거진 화보 촬영 차 인천국제공항을 통해 태국 푸켓으로 출국했다. 표예진은 특유의 맑은 이미지와 어울리는 산뜻한 봄 아우터 스타일링을 선보이며 올봄 따라 하고 싶은 ‘워너비 공항패션’을 완성했다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

