인투씨엔에스, EMR 업데이트… 동물병원 ‘네이버 예약’ 완성도↑

동물의료 IT 기업 인투씨엔에스가 동물병원 전자의료기록(EMR) 시스템 ‘인투벳GE’의 네이버 예약 연동 기능을 대폭 고도화했다고 10일 밝혔다.

현장의 요청에 맞춘 이번 업데이트를 통해 동물병원은 사용 중인 차트 내에서 진료와 네이버 예약 등을 화면 전환 없이 실시간으로 확인하고 대응할 수 있다. 예약 누락 위험을 줄이고 의료진이 진료에 더 집중할 수 있는 환경을 갖추게 된 것.

인투씨엔에스 측은 “기존에는 인투벳 내에서 예약내역 확인 기능이 한정 됐으나 이번 업데이트를 네이버 등 외부 플랫폼에서 유입되는 전체 예약 현황을 차트에서 한 눈에 확인할 수 있다”며 “또한 EMR 화면에서 예약 확인, 승인, 승인 취소 등 예약 처리까지 직접 가능해져 여러 플랫폼을 오가며 작업해야 했던 불편함이 개선됐다”고 설명했다.

아울러 회사의 동물병원 운영 플랫폼 ‘인투링크’도 네이버 예약과 연동을 보다 세밀하게 관리할 수 있도록 업그레이드를 했다. 기존에는 병원이 네이버 예약을 받을 때 보호자에게 요청할 사전 질문이나 옵션값을 인투링크에서 설정할 수 없었지만 이제는 네이버 예약에서 제공하는 사전 질문, 옵션 설정, 예약자 정보 수집 항목을 인투링크에서 그대로 설정·관리할 수 있다

인투링크 예약 관리자센터에서는 네이버 예약, 인투펫 예약, 차트 예약 등 플랫폼별로 분산됐던 예약 정보를 한 화면에서 통합 관리할 수 있도록 지원한다. 병원은 채널별 예약 흐름을 한눈에 파악할 수 있으며, 담당자별 일정 캘린더 기능을 통해 진료 일정 조율도 한층 수월해졌다.

인투씨엔에스 관계자는 “고객이 가장 많이 활용하는 예약 채널이자 실질적으로 병원 유입의 핵심 통로가 되고 있는 네이버 예약을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 동물병원 EMR 선두 기업으로서 병원 현장에서 실제로 필요로 하는 기능을 면밀히 반영해 예약, 진료, 운영의 흐름이 끊기지 않는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

