울산교육청·공영홈쇼핑, ‘쉽고 바른 공공언어’ 최우수기관 선정



문화체육관광부는 국립국어원과 함께 ‘2025년 공공기관등의 공문서등 평가’를 시행해 울산광역시교육청과 공영홈쇼핑을 최우수기관으로 선정했다고 10일 밝혔다.

문체부와 국어원은 공공 부문의 올바른 언어 사용 환경을 조성하기 위해 2024년부터 시도 교육청과 공공기관을 대상으로 공문서등 평가를 진행하고 있다. 이번 평가에서는 17개 시도 교육청과 331개 공공기관에서 배포한 보도자료를 용이성･정확성 지표를 활용해 평가했다. 용이성 평가는 어려운 외국어와 외국문자 사용 정도를, 정확성 평가는 어문규범에 맞지 않는 표현이나 비문 사용 정도를 정량적으로 평가하는 지표다.

교육청 중에서는 울산광역시교육청이, 공공기관 중에서는 공영홈쇼핑이 가장 우수한 기관으로 평가받았다. 공영홈쇼핑은 전년 평가에서도 최우수기관으로 선정돼 쉽고 바른 공공언어 사용에 앞장서고 있는 것으로 나타났다.

평가 결과 공공기관의 지표별 평균 오류율이 전년도에 비해 소폭 증가한 것으로 나타났다. 교육청 평가에서도 정확성 지표의 평균 오류율은 전년도에 비해 소폭 증가했으나 용이성 지표의 평균 오류율은 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다. 2024년에 비해 용이성 오류율이 증가한 이유는 인공지능 기술이 본격적으로 우리 삶에 영향을 미치면서 인공지능을 의미하는 영문자 AI(인공지능)를 본문에 많이 노출했으며 ESG(환경·사회·투명), R&D(연구개발) 등도 직접적으로 보도자료에 사용했기 때문이다.

문체부와 국어원은 평가 결과를 바탕으로 최근 인공지능 확산과 디지털 시대 도래로 공공문서 내 어려운 외국어와 외국문자의 사용이 급증하고 있는 점에 주목하고 올해 진행되는 공문서등 평가의 체계를 더욱 정교하게 다듬어 평가의 실효성을 높일 계획이다.

먼저 평가 자료를 다각화한다. 기존 보도자료 중심의 평가에서 한발 더 나아가 국민 접점이 넓은 기관의 대표 홍보물도 평가 대상에 포함한다. 공공성과 이해 가능성 등을 면밀히 살피는 소통성 지표를 추가 적용해 평가의 사각지대를 해소할 예정이다. 그동안 외국 문자와 외국어가 빈번하게 사용됐음에도 평가 대상에서 제외했던 제도명·사업명·행사명 등도 평가 대상에 새롭게 포함한다. 정책 명칭부터 국민이 이해하기 쉬운 우리말로 쓰도록 이끌어 갈 계획이다.

